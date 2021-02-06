Когда можно есть рыбу в Великий пост 2021?

В календаре церковных праздников отмечены два важных православных торжества во время Великого Поста, во время которых разрешается употреблять рыбу.

Факт воздержания в период Великого Поста важен не столько в изменении рациона, сколько в образе духовной жизни

Отведать рыбу во время Великого Поста в 2021 году разрешается только по праздничным дням согласно православному календарю. Церковные торжества не все закреплены за календарными датами, проведение многих рассчитывается от времени наступления Пасхи. Чтобы не нарушать порядок, необходимо разобраться, какие дни поста считают праздничными.

Проведение Великого Поста в 2021 году

Согласно церковному уставу священнослужители рассчитывают очередную дату Пасхи по фазам Луны. Воскресение Господне приходится на первую полную Луну следом за днем весеннего равноденствия.

Следует учесть, что в отличие от Григорианского календаря (по новому стилю), по которому в настоящем живет большинство стран, включая Россию, в православии сохраняется Юлианский календарь (старый стиль), отстающий на 13 суток. Всем известна встреча Старого Нового года в ночь на 14 января.

Полная Луна ежегодно приходится на разные даты. В 2021 году ее наступление вместе с православной Пасхой ожидается 2 мая. Соответственно Великий Пост, который длится в течение 7 недель, или 48 дней, начнется 15 марта, завершится 1 мая.

Время смирения, воздержания нацелено на укрепление духа. Тем, кто впервые намерен пройти путь ограничений, важно знать, когда дозволяется, кроме растительной пищи, есть рыбу в пост. Правила церковного свода распространяются в равной степени на мирян, на священнослужителей.

Суть Поста

Период Великого Поста в христианской философии предназначен для мысленного переживания и повторения событий, изложенных в Евангелии о последних днях пребывания Христа среди людей до момента распятия, последующего воскрешения.

Иисус 40 дней был в пустыне без пищи, воды. Он знал о предстоящем распятии на кресте, готовил тело, дух к великому испытанию, осмысливал жизнь, обращался к Богу.

Православные христиане, стремящиеся стать близкими к Богу, сознательно постятся, не принимая животную пищу, уменьшая рацион в целом, смиряя мирские желания. Начало и завершение Великого Поста знаменуют дни, когда положено полностью отказываться от еды, а не только от рыбы. В начале поста и на последней неделе соблазн отказаться от поста самый большой, так как происходит перестройка всего организма при уменьшении калорий. По монастырскому уставу в течение семи недель христианам нельзя есть:

мясо и рыбу;

молоко, молочные продукты;

жиры животного происхождения;

употреблять спиртное.

Церковные каноны предписывают соблюдение правил:

в понедельник, среду, пятницу разрешается только ужинать. Пища должна быть сухой, холодной, без добавления масла;

во вторник, четверг нельзя завтракать, обедать, допускается горячий ужин из постных продуктов;

в выходные дни разрешено принимать пищу три раза в день.

Обязательное условие – соблюдать общую простоту блюд, т.е. не должно быть смешивания большого количества продуктов.

Православным христианам запрещено демонстрировать силу выдержки. В период поста гордость за свои достижения – нежелательный спутник, так как это не проявление подвига, а только духовного роста. Кроме ограничений в еде не менее важно сдерживать прочие соблазны – предаваться веселью, посещать людные места, собираться компаниями.

Время Великого Поста включает не только дни поминовений и скорби, отдельные даты наполнены светлыми христианскими событиями, пронизаны праздничным настроем, а значит, допускаются послабления в общем рационе.

Рыба на столе в Великий Пост

В календаре церковных праздников отмечены два важных православных торжества во время Великого Поста:

Благовещение Пресвятой Богородицы – верующие чтят 7 апреля ключевое событие о получении Пресвятой Девой известия от ангела о зачатии Сына Божьего;

Вербное воскресение – день памяти входа Иисуса в Иерусалим, выпадает в 2021 году на 25 апреля.

В праздничные дни разрешено употреблять рыбу, красное вино. Выделен еще один день с послаблением в рационе – вместо рыбы допускается икра в Лазареву субботу (24 апреля), когда верующие вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря в удостоверение будущего воскресения всех умерших.

Следует отметить, что для тем православным, кому пост неприемлем по состоянию здоровья, нужно посоветоваться со священником. Церковь разрешает есть рыбу, если существует необходимость ее включения в питание беременных, кормящих, детей, больных.

Факт воздержания в период Великого Поста важен не столько в изменении рациона, сколько в образе духовной жизни каждого верующего христианина.

Источник: 2021god