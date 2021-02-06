Новости от ПФР для жителей России

Чтобы получить ответы на вопросы, можно обратиться в ПФР за консультацией по телефону.

Установить кодовое слово может и любой застрахованный в системе ПФР гражданин

Жители Новосибирской области активно пользуются кодовым словом при обращении в ПФР за консультацией по телефону, чтобы получить ответы на вопросы, содержащие персональную информацию. Это в ряде случаев для граждан снимает необходимость обращаться на личный прием в ПФР.

Речь идет о предоставлении информации, содержащей персональные данные, связанные с размером пенсии и иных выплат по линии ПФР, порядком их расчета, учтенным стажем и другими личными данными, которые имеются в распоряжении ПФР.

Напомним, что по Закону такие данные могут быть предоставлены только в ходе личного обращения. Но их можно уточнить и по телефону, если у вас установлено специальное кодовое слово, являющееся «ключом» к персональной информации, которое необходимо назвать специалисту ПФР.

Кодовое слово устанавливается, при подаче в Пенсионный фонд заявления о назначении пенсии или иной выплаты по линии ПФР – оно указывается в заявлении.

Но установить кодовое слово может и любой застрахованный в системе ПФР гражданин. Для этого следует подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Самый удобный способ - это направить данное заявление через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

Для этого необходимо войти в свой профиль пользователя, нажать на ФИО в верхней части сайта и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» и определить кодовое слово. Здесь же, если возникнет такая необходимость, можно его и заменить.

При обращении гражданина по телефону с целью получения персональной информации специалист ПФР проводит идентификацию личности, спрашивая ФИО, СНИЛС, дату рождения, а затем кодовое слово.

Получить консультации специалистов Отделения ПФР по Новосибирской области можно по многоканальному телефону: 8 800 600 07 20

«Горячие телефоны» территориальных управлений ПФР региона можно найти на сайте ПФР.

Источник: ПФР