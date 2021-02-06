Полнолуние март 2021: дата и рекомендации на день

На полнолуние приходится максимальный рост энергии, она достигает своего пика. Это отражается на всех сферах нашей жизни

Полнолуние в марте 2021 года - 28 марта 2021 года.

Совет на день. Есть шанс конфликта с окружающими у тех, кто чаще живёт своим виртуальным миром, изо всех сил избегая мира реального. Соблюдайте партнёрские отношения как с близким, так и со своими компаньонами. В ином случае вы рискуете упустить хороший доход от совместных дел и оказаться в убытке.

Приведены характеристики Луны на 28.03.2021, расчет лунных дней и фаз сделан для города Москвы (широта: 55°45′, долгота: 37°37′) , часовой пояс GMT +03:00.

ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭТОГО ДНЯ

Луна в Деве

В то время, когда Луна входит в знак Девы, наступает подходящее время для наведения порядка в голове, организме и в жизни в целом.

Самое время заняться сложными делами, которые требуют усидчивости и кропотливой работы. Ваш труд оценят по достоинству. Новые знакомства повлияют на дальнейшую жизнь.

Уделите больше внимания своему здоровью — пройдите диагностику всего организма. Хорошо в этот период заняться очищением, пройдите «Detox – программу». Время благоприятно для занятий спортом;

Возрастает сила интуиции, можно всецело на неё положиться. Человек начинает внимательно относиться к мелочам, никакая деталь не ускользнёт от него, смело устраняйте все имеющиеся поломки;

Идёт обострение чувства долга. Человек становится более ответственным;

Дома лучше заняться уборкой и стиркой, тем более что вас будет неимоверно тянуть навести чистоту. Можно в один из дней посетить салон красоты — сделать стрижку, провести какие-либо косметические процедуры, направленные на очищение кожи. Хорошо повлияет на самочувствие и расслабляющий массаж;

Тяжелой пищи стоит избегать. Добавьте в свой рацион больше овощей и зелени, они хорошо очищают;

Постарайтесь не проводить финансовых операций. Также откажитесь и от новых знакомств.

15 лунный день

Символ 15-го лунного дня Змея и Крылатый шакал. Они обличают обман, иллюзии, соблазн и смертные грехи. Камни этого дня: агат, гагат и морион. Для защиты астрального тела и кармы можете попробовать новую диету. В этот день рекомендуется придерживаться аскетизма в любых его формах. День неблагоприятен для любых новых дел и рабочих проектов. Сегодня вас легко будет уговорить и склонить на невыгодные условия сотрудничества.

Сны в эту ночь могут быть вещими, а днем можно верить интуиции. Если на этот лунный день приходится полнолуние — то следующая лунная фаза пройдет весьма активно и беспокойно.

Можно:

Попробовать новую диету.

Не желательно:

Новые дела и проекты;

Острая пища и горячие блюда.

Полнолуние

На полнолуние приходится максимальный рост энергии, она достигает своего пика. Это отражается на всех сферах нашей жизни. С таким зарядом энергии необходимо быть осторожным, он способен не только созидать, но и разрушать.

Красота. Будут хорошо работать косметические процедуры, направленные на очищение кожи. Также в эту фазу можно делать стрижку и окрашивание волос.

Будут хорошо работать косметические процедуры, направленные на очищение кожи. Также в эту фазу можно делать стрижку и окрашивание волос. Дом. В эту фазу хорошо заниматься домашней работой или уборкой, но так, чтобы общение с членами семьи было снижено до минимума.

В эту фазу хорошо заниматься домашней работой или уборкой, но так, чтобы общение с членами семьи было снижено до минимума. Творчество. Этот период очень продуктивен для людей творческих профессий, им будет легко реализовать любые свои задумки и проекты.

Этот период очень продуктивен для людей творческих профессий, им будет легко реализовать любые свои задумки и проекты. Работа. В этот период лучше отложить все важные начинания, лучше, если вы их перенесете на несколько дней, пока Новолуние не закончится. В сфере бизнеса хорошо работает реклама, публичные выступления.

В этот период лучше отложить все важные начинания, лучше, если вы их перенесете на несколько дней, пока Новолуние не закончится. В сфере бизнеса хорошо работает реклама, публичные выступления. Общение. В общении будьте осторожны, на фоне общей повышенной эмоциональности могут возникать ссоры и конфликты. В этот период очень важен контроль эмоций. Вообще все выяснения отношений стоит отложить.

В общении будьте осторожны, на фоне общей повышенной эмоциональности могут возникать ссоры и конфликты. В этот период очень важен контроль эмоций. Вообще все выяснения отношений стоит отложить. Здоровье. Все медицинские вмешательства и операции также стоит перенести на более благоприятный период. Тяжелые физические нагрузки сейчас лучше умерить или свести к минимуму, особенно это касается тех, у кого есть склонность к повышению артериального давления. Прием лекарств лучше тоже отложить, создается риск побочных воздействий препаратов.

Для чего подходит Полнолуние:

Творческая работа;

Работа в сфере рекламы и маркетинга;

Косметические процедуры очищения кожи;

Стрижка или окраска волос;

Домашние занятия или уборка.

Для чего не подходит Полнолуние:

Важные проекты или деловые встречи;

Выяснение отношений;

Серьезные физические нагрузки;

Медицинские операции;

Выяснение отношений;

Прием сильных лекарственных препаратов.

Воскресенье

Это день Солнца, жизненной энергии, ярких эмоций, славы и активности. Позитивная энергия сейчас находится в высшей точке, и она распространится на всю предстоящую неделю! Сегодня хорошо будет встать с восходом солнца и поприветствовать его. Солнце покровительствует мужчинам и несет мужскую энергетику.

Отдых. В этот день не стоит браться за работу: это день отдыха. Подождите с реализацией новых проектов, сегодня не нужно никаких нововведений.

В этот день не стоит браться за работу: это день отдыха. Подождите с реализацией новых проектов, сегодня не нужно никаких нововведений. Стрижка. День не подходит для посещения парикмахерской, результат может вас разочаровать. Впрочем, уход за ногтями тоже стоит отложить.

День не подходит для посещения парикмахерской, результат может вас разочаровать. Впрочем, уход за ногтями тоже стоит отложить. Семья. Самым лучшим решением будет отдых в кругу близких и родных. Хорошо пойти на пикник, провести время на открытом воздухе. Культурные мероприятия также хороши для этого дня, стоит пойти в музей, театр или выставку.

Самым лучшим решением будет отдых в кругу близких и родных. Хорошо пойти на пикник, провести время на открытом воздухе. Культурные мероприятия также хороши для этого дня, стоит пойти в музей, театр или выставку. Эмоции. В воскресенье хорошо получить максимальное количество положительных эмоций. Также будет хорошо приготовить вкусное блюдо и пригласить родственников на совместный ужин. Можно просто устроить чаепитие, главное эмоции, которые вызывают у вас эти события.

Еда. Воскресенье не предполагает каких-то ограничений в пище, ешьте то, что вы любите, то, что доставляет вам наслаждение и приятные эмоции. Сегодня особенно хорошо есть фрукты и овощи округлой формы.

Источник: gadalkindom