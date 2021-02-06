06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Полнолуние март 2021: дата и рекомендации на день

16:50 06.02.2021 Фото: pxhere
0

День неблагоприятен для любых новых дел и рабочих проектов.

% name% title
На полнолуние приходится максимальный рост энергии, она достигает своего пика. Это отражается на всех сферах нашей жизни

Полнолуние в марте 2021 года - 28 марта 2021 года.

Совет на день. Есть шанс конфликта с окружающими у тех, кто чаще живёт своим виртуальным миром, изо всех сил избегая мира реального. Соблюдайте партнёрские отношения как с близким, так и со своими компаньонами. В ином случае вы рискуете упустить хороший доход от совместных дел и оказаться в убытке.

Приведены характеристики Луны на 28.03.2021, расчет лунных дней и фаз сделан для города Москвы (широта: 55°45′, долгота: 37°37′) , часовой пояс GMT +03:00.

Лунный календарь 15-го лунного дня

на 28 Марта 2021, время 00:56 московское

Полная информация о лунном дне

  • День недели: воскресенье;
  • Лунный день: 15-й;
  • Восход луны: 17:38;
  • Закат луны: 06:45;
  • Фаза луны: Полнолуние ;
  • Луна в знаке: Девы (4°39'49");
  • Лунный дом: 14-й;
  • Возраст луны: 13.767165429123;
  • Процент видимости: 98.9%;

ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭТОГО ДНЯ

Луна в Деве

В то время, когда Луна входит в знак Девы, наступает подходящее время для наведения порядка в голове, организме и в жизни в целом.

Самое время заняться сложными делами, которые требуют усидчивости и кропотливой работы.  Ваш труд оценят по достоинству. Новые знакомства повлияют на дальнейшую жизнь.

  • Уделите больше внимания своему здоровью — пройдите диагностику всего организма. Хорошо в этот период заняться очищением, пройдите «Detox – программу». Время благоприятно для занятий спортом;
  • Возрастает сила интуиции, можно всецело на неё положиться. Человек начинает внимательно относиться к мелочам, никакая деталь не ускользнёт от него, смело устраняйте все имеющиеся поломки;
  • Идёт обострение чувства долга. Человек становится более ответственным;
  • Дома лучше заняться уборкой и стиркой, тем более что вас будет неимоверно тянуть навести чистоту. Можно в один из дней посетить салон красоты — сделать стрижку, провести какие-либо косметические процедуры, направленные на очищение кожи. Хорошо повлияет на самочувствие и расслабляющий массаж;
  • Тяжелой пищи стоит избегать. Добавьте в свой рацион больше овощей и зелени, они хорошо очищают;
  • Постарайтесь не проводить финансовых операций. Также откажитесь и от новых знакомств.

15 лунный день

Символ 15-го лунного дня Змея и Крылатый шакал. Они обличают обман, иллюзии, соблазн и смертные грехи. Камни этого дня: агат, гагат и морион. Для защиты астрального тела и кармы можете попробовать новую диету. В этот день рекомендуется придерживаться аскетизма в любых его формах. День неблагоприятен для любых новых дел и рабочих проектов. Сегодня вас легко будет уговорить и склонить на невыгодные условия сотрудничества.

Сны в эту ночь могут быть вещими, а днем можно верить интуиции. Если на этот лунный день приходится полнолуние — то следующая лунная фаза пройдет весьма активно и беспокойно.

Можно:

  • Попробовать новую диету.

Не желательно:

  • Новые дела и проекты;
  • Острая пища и горячие блюда.

Полнолуние

На полнолуние приходится максимальный рост энергии, она достигает своего пика. Это отражается на всех сферах нашей жизни. С таким зарядом энергии необходимо быть осторожным, он способен не только созидать, но и разрушать.

  • Красота. Будут хорошо работать косметические процедуры, направленные на очищение кожи. Также в эту фазу можно делать стрижку и окрашивание волос.
  • Дом. В эту фазу хорошо заниматься домашней работой или уборкой, но так, чтобы общение с членами семьи было снижено до минимума.
  • Творчество. Этот период очень продуктивен для людей творческих профессий, им будет легко реализовать любые свои задумки и проекты.
  • Работа. В этот период лучше отложить все важные начинания, лучше, если вы их перенесете на несколько дней, пока Новолуние не закончится. В сфере бизнеса хорошо работает реклама, публичные выступления.
  • Общение. В общении будьте осторожны, на фоне общей повышенной эмоциональности могут возникать ссоры и конфликты. В этот период очень важен контроль эмоций. Вообще все выяснения отношений стоит отложить.
  • Здоровье. Все медицинские вмешательства и операции также стоит перенести на более благоприятный период. Тяжелые физические нагрузки сейчас лучше умерить или свести к минимуму, особенно это касается тех, у кого есть склонность к повышению артериального давления. Прием лекарств лучше тоже отложить, создается риск побочных воздействий препаратов.

Для чего подходит Полнолуние:

  • Творческая работа;
  • Работа в сфере рекламы и маркетинга;
  • Косметические процедуры очищения кожи;
  • Стрижка или окраска волос;
  • Домашние занятия или уборка.

Для чего не подходит Полнолуние:

  • Важные проекты или деловые встречи;
  • Выяснение отношений;
  • Серьезные физические нагрузки;
  • Медицинские операции;
  • Выяснение отношений;
  • Прием сильных лекарственных препаратов.

Воскресенье

Это день Солнца, жизненной энергии, ярких эмоций, славы и активности. Позитивная энергия сейчас находится в высшей точке, и она распространится на всю предстоящую неделю! Сегодня хорошо будет встать с восходом солнца и поприветствовать его. Солнце покровительствует мужчинам и несет мужскую энергетику.

  • Отдых. В этот день не стоит браться за работу: это день отдыха. Подождите с реализацией новых проектов, сегодня не нужно никаких нововведений.
  • Стрижка. День не подходит для посещения парикмахерской, результат может вас разочаровать. Впрочем, уход за ногтями тоже стоит отложить.
  • Семья. Самым лучшим решением будет отдых в кругу близких и родных. Хорошо пойти на пикник, провести время на открытом воздухе. Культурные мероприятия также хороши для этого дня, стоит пойти в музей, театр или выставку.
  • Эмоции. В воскресенье хорошо получить максимальное количество положительных эмоций. Также будет хорошо приготовить вкусное блюдо и пригласить родственников на совместный ужин. Можно просто устроить чаепитие, главное эмоции, которые вызывают у вас эти события.
  • Еда. Воскресенье не предполагает каких-то ограничений в пище, ешьте то, что вы любите, то, что доставляет вам наслаждение и приятные эмоции. Сегодня особенно хорошо есть фрукты и овощи округлой формы.

Источник: gadalkindom

лунный календарь март полнолуние рекомендации астрологов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как на вас влияют фазы луны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выходят на очное обучение с 8 февраля студенты Москвы, заявил Собянин
17:52 06-02-2021
Выходят на очное обучение с 8 февраля студенты Москвы, заявил Собянин
Цистит: лечение в домашних условиях быстро
17:50 06-02-2021
Цистит: лечение в домашних условиях быстро
БердскКупит томские склады купца Горохова из Бердска за 15,1 млн рублей компания Новосибирска
17:39 06-02-2021
Купит томские склады купца Горохова из Бердска за 15,1 млн рублей компания Новосибирска
Можно ли котам молоко?
17:20 06-02-2021
Можно ли котам молоко?
"У человека горе": Растащили выпавшие подгузники из перевернувшейся фуры водители. Смотрите видео
17:14 06-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: О повышении выплат заявили в Госдуме
17:00 06-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: О повышении выплат заявили в Госдуме
Когда открывают Пхукет: Тайские бизнесмены за свой счет вакцинируют местных жителей
16:52 06-02-2021
Когда открывают Пхукет: Тайские бизнесмены за свой счет вакцинируют местных жителей
Полнолуние март 2021: дата и рекомендации на день
16:50 06-02-2021
Полнолуние март 2021: дата и рекомендации на день
Строгий учет поставивших прививку от коронавируса приказал вести Росздравнадзор
16:35 06-02-2021
Строгий учет поставивших прививку от коронавируса приказал вести Росздравнадзор
До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач
16:24 06-02-2021
До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач