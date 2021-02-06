Полнолуние март 2021: дата и рекомендации на день

Полнолуние в марте 2021 года - 28 марта 2021 года.
Совет на день. Есть шанс конфликта с окружающими у тех, кто чаще живёт своим виртуальным миром, изо всех сил избегая мира реального. Соблюдайте партнёрские отношения как с близким, так и со своими компаньонами. В ином случае вы рискуете упустить хороший доход от совместных дел и оказаться в убытке.
Приведены характеристики Луны на 28.03.2021, расчет лунных дней и фаз сделан для города Москвы (широта: 55°45′, долгота: 37°37′) , часовой пояс GMT +03:00.
Лунный календарь 15-го лунного дня
на 28 Марта 2021, время 00:56 московское
Полная информация о лунном дне
- День недели: воскресенье;
- Лунный день: 15-й;
- Восход луны: 17:38;
- Закат луны: 06:45;
- Фаза луны: Полнолуние с 28 Марта 21:50;
- Луна в знаке: Девы (4°39'49");
- Лунный дом: 14-й;
- Возраст луны: 13.767165429123;
- Процент видимости: 98.9%;
ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭТОГО ДНЯ
Луна в Деве
В то время, когда Луна входит в знак Девы, наступает подходящее время для наведения порядка в голове, организме и в жизни в целом.
Самое время заняться сложными делами, которые требуют усидчивости и кропотливой работы. Ваш труд оценят по достоинству. Новые знакомства повлияют на дальнейшую жизнь.
- Уделите больше внимания своему здоровью — пройдите диагностику всего организма. Хорошо в этот период заняться очищением, пройдите «Detox – программу». Время благоприятно для занятий спортом;
- Возрастает сила интуиции, можно всецело на неё положиться. Человек начинает внимательно относиться к мелочам, никакая деталь не ускользнёт от него, смело устраняйте все имеющиеся поломки;
- Идёт обострение чувства долга. Человек становится более ответственным;
- Дома лучше заняться уборкой и стиркой, тем более что вас будет неимоверно тянуть навести чистоту. Можно в один из дней посетить салон красоты — сделать стрижку, провести какие-либо косметические процедуры, направленные на очищение кожи. Хорошо повлияет на самочувствие и расслабляющий массаж;
- Тяжелой пищи стоит избегать. Добавьте в свой рацион больше овощей и зелени, они хорошо очищают;
- Постарайтесь не проводить финансовых операций. Также откажитесь и от новых знакомств.
15 лунный день
Символ 15-го лунного дня Змея и Крылатый шакал. Они обличают обман, иллюзии, соблазн и смертные грехи. Камни этого дня: агат, гагат и морион. Для защиты астрального тела и кармы можете попробовать новую диету. В этот день рекомендуется придерживаться аскетизма в любых его формах. День неблагоприятен для любых новых дел и рабочих проектов. Сегодня вас легко будет уговорить и склонить на невыгодные условия сотрудничества.
Сны в эту ночь могут быть вещими, а днем можно верить интуиции. Если на этот лунный день приходится полнолуние — то следующая лунная фаза пройдет весьма активно и беспокойно.
Можно:
- Попробовать новую диету.
Не желательно:
- Новые дела и проекты;
- Острая пища и горячие блюда.
Полнолуние
На полнолуние приходится максимальный рост энергии, она достигает своего пика. Это отражается на всех сферах нашей жизни. С таким зарядом энергии необходимо быть осторожным, он способен не только созидать, но и разрушать.
- Красота. Будут хорошо работать косметические процедуры, направленные на очищение кожи. Также в эту фазу можно делать стрижку и окрашивание волос.
- Дом. В эту фазу хорошо заниматься домашней работой или уборкой, но так, чтобы общение с членами семьи было снижено до минимума.
- Творчество. Этот период очень продуктивен для людей творческих профессий, им будет легко реализовать любые свои задумки и проекты.
- Работа. В этот период лучше отложить все важные начинания, лучше, если вы их перенесете на несколько дней, пока Новолуние не закончится. В сфере бизнеса хорошо работает реклама, публичные выступления.
- Общение. В общении будьте осторожны, на фоне общей повышенной эмоциональности могут возникать ссоры и конфликты. В этот период очень важен контроль эмоций. Вообще все выяснения отношений стоит отложить.
- Здоровье. Все медицинские вмешательства и операции также стоит перенести на более благоприятный период. Тяжелые физические нагрузки сейчас лучше умерить или свести к минимуму, особенно это касается тех, у кого есть склонность к повышению артериального давления. Прием лекарств лучше тоже отложить, создается риск побочных воздействий препаратов.
Для чего подходит Полнолуние:
- Творческая работа;
- Работа в сфере рекламы и маркетинга;
- Косметические процедуры очищения кожи;
- Стрижка или окраска волос;
- Домашние занятия или уборка.
Для чего не подходит Полнолуние:
- Важные проекты или деловые встречи;
- Выяснение отношений;
- Серьезные физические нагрузки;
- Медицинские операции;
- Выяснение отношений;
- Прием сильных лекарственных препаратов.
Воскресенье
Это день Солнца, жизненной энергии, ярких эмоций, славы и активности. Позитивная энергия сейчас находится в высшей точке, и она распространится на всю предстоящую неделю! Сегодня хорошо будет встать с восходом солнца и поприветствовать его. Солнце покровительствует мужчинам и несет мужскую энергетику.
- Отдых. В этот день не стоит браться за работу: это день отдыха. Подождите с реализацией новых проектов, сегодня не нужно никаких нововведений.
- Стрижка. День не подходит для посещения парикмахерской, результат может вас разочаровать. Впрочем, уход за ногтями тоже стоит отложить.
- Семья. Самым лучшим решением будет отдых в кругу близких и родных. Хорошо пойти на пикник, провести время на открытом воздухе. Культурные мероприятия также хороши для этого дня, стоит пойти в музей, театр или выставку.
- Эмоции. В воскресенье хорошо получить максимальное количество положительных эмоций. Также будет хорошо приготовить вкусное блюдо и пригласить родственников на совместный ужин. Можно просто устроить чаепитие, главное эмоции, которые вызывают у вас эти события.
- Еда. Воскресенье не предполагает каких-то ограничений в пище, ешьте то, что вы любите, то, что доставляет вам наслаждение и приятные эмоции. Сегодня особенно хорошо есть фрукты и овощи округлой формы.
Источник: gadalkindom