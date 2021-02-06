Можно ли котам молоко?

Молоко кошкам давать не возбраняется, при условии отсутствия негативных последствий в виде проблем с пищеварением. Но увлекаться молочной и кисломолочной продукцией ни в коем случае нельзя.

Молоко кошкам давать не возбраняется, при условии отсутствия негативных последствий в виде проблем с пищеварением

Согласно существующему мифу о приручении кошачьих, кошка, польстившись молоком, стала жить рядом с человеком и в благодарность за угощение ловить грызунов в его жилище. До сих пор, каждый из нас, подобрав на улице бездомное усатое существо и принеся его домой, первым делом наливает в миску молоко и угощает найдёныша.

Можно и нужно ли кошкам молоко

Пользу коровьего молока для организма человека никто не оспаривает. Но вокруг того, надо ли кошкам молоко, ведутся жаркие споры ветеринарами и кошковладельцами. Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Как влияет потребление молока на организм взрослого кота

С одной стороны, в этом продукте содержится великое множество полезностей:

лактоза и казеин;

жирные кислоты;

ферменты;

низкомолекулярные белки;

витамины (A, D, E, K, C, B1, B2);

минералы (Ca, K, Cl, Na, Mg, F и др.);

аминокислоты и пр.

Все эти вещества полезны и абсолютно незаменимы. Без полезного холестерина, лецитина, а также витаминов D и A не может нормально функционировать ни один организм, поскольку они участвуют в формировании гормонального фона, влияют на состояние шерстяного и кожного покрова.

Но с другой стороны, в дикой природе кошачьи прекрасно себя чувствуют без молочной составляющей в своём рационе, кроме, конечно, молока мамы-кошки в первые недели своей жизни. Мало того, как выяснилось, у большинства взрослых котов и кошек лактоза (её иногда называют молочным сахаром), содержащаяся в продукте от бурёнки, просто не усваивается пищеварительной системой.

У маленьких котят, примерно до 11–12 недели жизни, в организме вырабатывается лактаза — фермент, который расщепляет молочный сахар. По мере взросления выработка этого фермента сокращается (а у некоторых особей прекращается совсем), вызывая непереносимость лактозы (гиполактозию). Обычно это выражается в расстройстве пищеварительной системы домашнего питомца, диарее, вздутии, повышенном газообразовании и прочих неприятных симптомах.

В магазинах, торгующих товарами для животных, а также в крупных супермаркетах, можно встретить молочную продукцию с пониженным содержанием лактозы или вовсе без неё. Такое молоко сохраняет все питательные свойства натурального, но не вызывает неприятных последствий у животных от его употребления.

Кроме того, молоко обладает избыточной жирностью (от 62 ккал на 100 г), что совершенно неприемлемо для кошек. В результате несбалансированного питания малоподвижное животное, особенно кастрированное или стерилизованное, может набрать лишний вес.

Узнать о том, что ваш питомец не переносит молоко, можно по состоянию его стула. Если он жидкий, то лактоза им не усваивается. Недостаточное количество расщепляющего фермента может выражаться в чрезмерном газообразовании и вздутии животика у кошки, что доставляет ей немало неприятных минут и страданий.

В ветеринарной клинике можно сдать специальный анализ на переносимость и отсутствие аллергии на молочную продукцию.

Почему некоторые кошки пьют молоко в любых количествах

Все организмы разные и кошки не являются исключением из этого правила. Некоторые из них совершенно спокойно и с превеликим удовольствием поглощают белую калорийную жидкость, не испытывая никакого дискомфорта и имея проблем с ожирением. Это значит, что лактаза в их организме исправно вырабатывается в нужных количествах, помогая полноценно усваивать молочный сахар.

Остаётся только положиться на мудрость матушки-природы: если ваш кот пьёт молоко без ущерба для собственного самочувствия и здоровья, то значит его мудрый организм извлекает из него что-то для себя полезное.

Наша кошка с самого малого возраста сама не пьёт молоко. Мы пытались ей давать самые разные его виды. Сначала она пила только специальное детское стерилизованное молочко длительного хранения. Но потом отказалась и от него. Видимо, животное само подсознательно чувствует, что ему необходимо, а без чего можно легко обойтись.

Молоко в рационе котёнка

Новорождённому кошачьему детёнышу жизненно необходимо молоко. Природой предусмотрена его идеальная разновидность в виде молока мамы-кошки. Но бывают различные непредвиденные ситуации, когда малыш его лишается по причине скоропостижной потери матери или из-за наличия какого-либо заболевания грудных желёз у кормящей кошки. Возможно котёнок был просто подобран на улице, а кушать самостоятельно он ещё не научился.

Если найти другой источник молока (кормилицу-кошку) не удаётся, то приходится искать его заменитель. Наиболее доступным является коровье молоко, но оно создано для телят. Котятам же этот продукт подходит не очень, поскольку он слишком жирный и тяжёлый. Молочко от коровы усваивается маленьким кошачьим организмом гораздо хуже, и потому оно становится для него менее питательным.

В этом плане козье молоко предпочтительней, поскольку входящие в его состав жиры и белки принимаются пищеварительной системой котят значительно лучше. Но из-за высокой жирности его следует разбавлять кипячёной водой напополам.

У стельной (беременной) коровы повышен уровень женских гормонов (эстрогенов), избыточное количество которых выделяется и при лактации. К тому же многих бурёнок кормят промышленными комбинированными кормами, обогащёнными антибиотиками и другими добавками. Применение в сельском хозяйстве пестицидов приводит к появлению этих небезопасных веществ в молоке коров, питающихся сухой травой.

Если так случилось, что котёнок не имеет возможности питаться от матери, то лучше воспользоваться заменителем кошачьего молока. Этот продукт хотя и не является натуральным, но по своему химическому составу он максимально приближен к настоящему молоку кошки и хорошо усваивается маленькими усатиками.

Наша первая кошка не отличалась особым чадолюбием. Первый свой приплод она напрочь игнорировала. В сооружённом для неё гнезде она находиться не желала и котят, понятное дело, не кормила. Пищащие голодные маленькие существа вызывали во мне острейшее чувство жалости, и я пыталась поить их коровьим молоком из пипетки (в ту пору ещё не было изобретено специальных кошачьих сосок и бутылочек). Но затея не увенчалась успехом, поскольку пить малыши тоже ещё не умели, им нужно было сосать. Пришлось ловить нерадивую мамашу и силком удерживать около собственного потомства. Сначала она сопротивлялась, а потом смирилась и стала почти идеальной матерью. По крайней мере, по части перепрятывания своих детёнышей ей не было равных.

Кисломолочные изделия в рационе домашних кошачьих

Считается, что кисломолочные продукты значительно лучше принимаются кошачьим организмом. Содержащиеся в них полезные ферменты и молочнокислые бактерии регулируют пищеварение у всех живых существ, кошки в этом плане не являются исключением. Плохо усваивающейся лактозы в этих изделиях уже нет, потому как в процессе брожения она превращается в молочную кислоту.

В рацион усатых питомцев можно включать следующие продукты кисломолочной направленности:

Кефир (биокефир и бифидокефир). Жирность напитка не должна превышать 2–4% . При этом нужно помнить, что очень свежий и недавно приготовленный кефир обладает послабляющей способностью. Продукт, постоявший 2–3 суток, имеет прямо противоположный эффект и может вызвать запор. При проблемах с ЖКТ (диарея или запоры) этим кисломолочным напитком можно откорректировать его работу. Кефиры, обогащённые пробиотиками (обычно ацидофильной палочкой), имеют более мягкий вкус и лучше потребляются кошками.

. При этом нужно помнить, что очень свежий и недавно приготовленный кефир обладает послабляющей способностью. Продукт, постоявший 2–3 суток, имеет прямо противоположный эффект и может вызвать запор. При проблемах с ЖКТ (диарея или запоры) этим кисломолочным напитком можно откорректировать его работу. Кефиры, обогащённые пробиотиками (обычно ацидофильной палочкой), имеют более мягкий вкус и лучше потребляются кошками. Творог. Питательная ценность его гораздо выше, чем у молока. Он служит идеальным источником кальция, различных аминокислот, белка, полезных животных жиров и прочих полезных веществ. Но кормить кошку можно исключительно свежим продуктом (не старше двух суток) и с жирностью не превышающей 5%.

Сыры. Большая часть сыров отличается высокой жирностью, поэтому усатым питомцам рекомендуется давать брынзу, фету, адыгейский сыр и другие нежирные сорта. В сыре достаточно большое количество кальция, но кошачьим организмом он усваивается не полностью (хуже, чем из творога). Побаловать кошку этим продуктом можно не чаще одного раза в неделю и не более 10–15 г, следует избегать излишней солёности.

Ряженка, натуральный йогурт (жирность 3–3,5%). Разрешается использовать только свежие и натуральные продукты, без химических примесей и крахмала.

Сметана. Жирный и тяжёлый для кошек продукт. Давать сметану можно только изредка (с жирностью 10%) и то её лучше разбавлять водой (1:1).

При кормлении кошки кисломолочными изделиями следует соблюдать умеренность и осторожность. Даже кефиром любимицу угощают не чаще 2–3 раз в неделю.

Организмы животных не приспособлены для переваривания сахарозы, поэтому кормить кошачьих сладкой кисломолочкой, типа творожных сырков, фруктовых йогуртов и других сладких десертов, нельзя. Такие лакомства крайне негативно влияют на работу печени и поджелудочной железы.

Совместима ли молочная продукция с кошачьим кормом

Готовые промышленные корма для кошек, как влажные, так и сухие, являются уже полностью сбалансированным вариантом питания и содержат весь набор веществ, необходимых для полноценной жизни домашних питомцев. Если кот ест только специализированные кошачьи корма, то он получает достаточное количество кальция, а также все необходимые микроэлементы и витамины.

Обязательным дополнением к такому рациону является только чистая свежая вода.

Кормить усатого любимца параллельно готовым питанием и молочной продукцией строго противопоказано, поскольку это чревато развитием болезней печени и появлением различных твёрдых отложений в почках и мочевом пузыре (мочекаменная болезнь).

Молоко кошкам давать не возбраняется, при условии отсутствия негативных последствий в виде проблем с пищеварением. Но увлекаться молочной и кисломолочной продукцией ни в коем случае нельзя, поскольку такое питание не в состоянии заменить полностью нормальную белковую еду. Не стоит забывать, что кошки всё-таки хищники, хоть и одомашненные.Источник: prohvost.club