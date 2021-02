Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 февраля 2021 в России и мире

День бармена 6 февраля

• День памяти святой Ксении Петербургской

• Праздник мыслей

• День Боба Марли (Bob Marley Day)



• День ступенек и лестниц• Международный день бармена (International Bartender`s Day)• День замороженного йогурта (International Frozen Yogurt Day)• Праздник Сраоши• Международный день коктейля «Писко сауэр» (International Pisco Sour Day)• Международный день саамов (День саамского народа)• International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation• День «Сделай комплимент» (Pay-a-Compliment Day) - США• День мороженого на завтрак (Ice Cream for Breakfast Day) - США• Венецианский карнавал (Carnevale di Venezia) - Италия• Фестиваль фиалок в Тулузе - Франция• День палочек для еды (National Chopsticks Day) - США• День «хромой утки» (National Lame Duck Day) - США• День «Отведите ребёнка в библиотеку» (Take Your Child to the Library Day) - США• День рождения принцессы Мари - Дания• День Вайтанги (Waitangi Day) - Новая Зеландия• День Рональда Рейгана (Ronald Reagan Day) - США• Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия, Николая• Аксиньин день (Ксения Полузимница)

Важные события

1689 состоялась свадьба 16–летнего Петра I и 19–летней Евдокии Фёдоровны Лопухиной.

1900 русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).

1922 ВЦИК РСФСР упразднил ВЧК и учредил ГПУ (Государственное политическое управление ) при НКВД РСФСР, в задачи которого входила борьба со шпионажем, контрреволюцией и бандитизмом.

1930 открылся Центральный академический театр Советской Армии (до 1951 года назывался Центральным театром Красной Армии – ЦТКА, ныне – Центральный академический театр Российской армии).



1950 МиГ–17 стал первым серийным самолётом, превысившим скорость звука в горизонтальном полёте.1958 в Мюнхене разбился самолёт с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.1974 взрыв и утечка радиации на Ленинградской атомной электростанции, трое погибших.1985 организован Главкосмос СССР.2000 взятие Грозного российской армией. Исполняющий обязанности Президента РФ Владимир Путин объявил о завершении операции по освобождению Грозного.2004 произошёл мощный взрыв в вагоне поезда московского метро. Погибло 39 человек, ранено 120. В организации взрыва были обвинены чеченские террористы.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend