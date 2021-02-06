06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 февраля 2021 в России и мире

07:40 06.02.2021 Фото: pixabay
0

Список праздников России и мира 6 февраля 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

% name% title
День бармена 6 февраля

• День памяти святой Ксении Петербургской
• Праздник мыслей
• День Боба Марли (Bob Marley Day)

• День ступенек и лестниц
• Международный день бармена (International Bartender`s Day)
• День замороженного йогурта (International Frozen Yogurt Day)
• Праздник Сраоши
• Международный день коктейля «Писко сауэр» (International Pisco Sour Day)
• Международный день саамов (День саамского народа)
• International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation
• День «Сделай комплимент» (Pay-a-Compliment Day) - США
• День мороженого на завтрак (Ice Cream for Breakfast Day) - США
• Венецианский карнавал (Carnevale di Venezia) - Италия
• Фестиваль фиалок в Тулузе - Франция
• День палочек для еды (National Chopsticks Day) - США
• День «хромой утки» (National Lame Duck Day) - США
• День «Отведите ребёнка в библиотеку» (Take Your Child to the Library Day) - США
• День рождения принцессы Мари - Дания
• День Вайтанги (Waitangi Day) - Новая Зеландия
• День Рональда Рейгана (Ronald Reagan Day) - США
• Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия, Николая
• Аксиньин день (Ксения Полузимница)

Важные события

1689 состоялась свадьба 16–летнего Петра I и 19–летней Евдокии Фёдоровны Лопухиной.
1900 русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).
1922 ВЦИК РСФСР упразднил ВЧК и учредил ГПУ (Государственное политическое управление ) при НКВД РСФСР, в задачи которого входила борьба со шпионажем, контрреволюцией и бандитизмом.
1930 открылся Центральный академический театр Советской Армии (до 1951 года назывался Центральным театром Красной Армии – ЦТКА, ныне – Центральный академический театр Российской армии).

1950 МиГ–17 стал первым серийным самолётом, превысившим скорость звука в горизонтальном полёте.
1958 в Мюнхене разбился самолёт с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.
1974 взрыв и утечка радиации на Ленинградской атомной электростанции, трое погибших.
1985 организован Главкосмос СССР.
2000 взятие Грозного российской армией. Исполняющий обязанности Президента РФ Владимир Путин объявил о завершении операции по освобождению Грозного.
2004 произошёл мощный взрыв в вагоне поезда московского метро. Погибло 39 человек, ранено 120. В организации взрыва были обвинены чеченские террористы.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

важные даты важные события какой сегодня праздник праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Международный день бармена отмечается 6 февраля 2021 года: История интересного праздника и традиции
08:30 06-02-2021
Международный день бармена отмечается 6 февраля 2021 года: История интересного праздника и традиции
БердскУдивительную погоду обещают синоптики в Бердске на 6 февраля 2021
08:28 06-02-2021
Удивительную погоду обещают синоптики в Бердске на 6 февраля 2021
Поздравления с Днем Ксении от всей души 6 февраля 2021 года
08:00 06-02-2021
Поздравления с Днем Ксении от всей души 6 февраля 2021 года
6 февраля - День Ксении – полузимницы: Приметы и сильные гадания на сегодня
07:50 06-02-2021
6 февраля - День Ксении – полузимницы: Приметы и сильные гадания на сегодня
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 февраля 2021 в России и мире
07:40 06-02-2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 февраля 2021 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник? Кому нужно обязательно помолиться 6 февраля 2021 года?
07:30 06-02-2021
Какой сегодня церковный праздник? Кому нужно обязательно помолиться 6 февраля 2021 года?
Сегодня именины: 6 февраля отмечается 8 именин по церковному календарю
07:10 06-02-2021
Сегодня именины: 6 февраля отмечается 8 именин по церковному календарю
День бармена 2021: Веселые поздравления в стихах и прозе для каждого 6 февраля
07:00 06-02-2021
День бармена 2021: Веселые поздравления в стихах и прозе для каждого 6 февраля
День ангела Ксении 2021: Теплые поздравления для каждого 6 февраля 2021 года
05:00 06-02-2021
День ангела Ксении 2021: Теплые поздравления для каждого 6 февраля 2021 года
С Днем встречи выпускников 6 февраля классные поздравления для любимых людей: Одноклассников, одногрупников
04:00 06-02-2021
С Днем встречи выпускников 6 февраля классные поздравления для любимых людей: Одноклассников, одногрупников