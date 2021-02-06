Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 февраля 2021 в России и мире

• День памяти святой Ксении Петербургской
• Праздник мыслей
• День Боба Марли (Bob Marley Day)
• Международный день бармена (International Bartender`s Day)
• День замороженного йогурта (International Frozen Yogurt Day)
• Праздник Сраоши
• Международный день коктейля «Писко сауэр» (International Pisco Sour Day)
• Международный день саамов (День саамского народа)
• International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation
• День «Сделай комплимент» (Pay-a-Compliment Day) - США
• Венецианский карнавал (Carnevale di Venezia) - Италия
• Фестиваль фиалок в Тулузе - Франция
• День палочек для еды (National Chopsticks Day) - США
• День «хромой утки» (National Lame Duck Day) - США
• День «Отведите ребёнка в библиотеку» (Take Your Child to the Library Day) - США
• День рождения принцессы Мари - Дания
• День Вайтанги (Waitangi Day) - Новая Зеландия
• Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия, Николая
• Аксиньин день (Ксения Полузимница)
Важные события
1689 состоялась свадьба 16–летнего Петра I и 19–летней Евдокии Фёдоровны Лопухиной.
1900 русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).
1922 ВЦИК РСФСР упразднил ВЧК и учредил ГПУ (Государственное политическое управление ) при НКВД РСФСР, в задачи которого входила борьба со шпионажем, контрреволюцией и бандитизмом.
1930 открылся Центральный академический театр Советской Армии (до 1951 года назывался Центральным театром Красной Армии – ЦТКА, ныне – Центральный академический театр Российской армии).
1958 в Мюнхене разбился самолёт с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.
1974 взрыв и утечка радиации на Ленинградской атомной электростанции, трое погибших.
1985 организован Главкосмос СССР.
2000 взятие Грозного российской армией. Исполняющий обязанности Президента РФ Владимир Путин объявил о завершении операции по освобождению Грозного.
2004 произошёл мощный взрыв в вагоне поезда московского метро. Погибло 39 человек, ранено 120. В организации взрыва были обвинены чеченские террористы.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend