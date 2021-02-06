Цистит: лечение в домашних условиях быстро

Причина воспаления, как правило, носит инфекционный характер

Здравствуйте, дорогие читатели. Одним из заболеваний, характерных для мочевыводящей системы, является цистит. Чаще всего от него страдает женский организм. Среди мужчин заболевание встречается достаточно редко – всего в 20% от общего числа случаев проявления данного недуга. Цистит сопровождается воспалением. Патологический процесс сосредотачивается в слизистой мочевого пузыря, вызывает дискомфортные и болевые ощущения, чреват всевозможными осложнениями. Причина воспаления, как правило, носит инфекционный характер. Следовательно, основой лечения должна быть противомикробная терапия. Насколько вписываются сюда народные средства от цистита у женщин и мужчин? Давайте разберемся.

Что такое цистит — причины

Под циститом подразумевается заболевание воспалительного характера, которое поражает мочевой пузырь. При этом наблюдаются нарушения в функционировании органа и изменения в моче.

Этот недуг подрывает женское здоровье в четыре раза чаще, чем мужское. Связано это с анатомическими особенностями. Длина мочевыводящей трубки у женщин значительно меньше, чем у представителей сильного пола.

Потому патогены, проникающие извне, легко могут подняться по ней, очутившись в мочевом пузыре. Кроме того, близкое расположение к точке входа в мочеиспускательный канал ануса и влагалища создают высокую вероятность заражения условно-патогенной флорой, там обитающей.

Как правило, болезнь охватывает слизистую оболочку. Но, воспаление может затронуть подслизистый слой, а также — мускулатуру органа. Развивается цистит как самостоятельный недуг или же и в виде вторичного заболевания, появляющегося на фоне других патологий мочевого пузыря или поражений смежных органов. Он может протекать в острой форме или же проявляться, как хронический недуг.

Причины и провоцирующие факторы

В случае вторичности заболевания причиной цистита могут быть другие болезни.

Уретрит.

Простатит.

Сужение (стриктура) мочеиспускательного канала.

Мочекаменная и почечнокаменная патологии.

Нефриты, нарушение мочеиспускания.

Опухолевые поражения.

Воспаление в половых органах хронического характера.

Когда цистит развивается как самостоятельное заболевание, причиной может стать:

— Инфицирование кишечной палочкой, стафилококком, грибками Кандида, амебами, хламидиями, трихомонадами, уреаплазмами, а также — заражение сифилисом или бактериальным вагинозом.

— Химический ожог слизистой, полученный в результате намеренного приема токсичных средств (для лечения онкологии, прерывания беременности и т. д.) или случайного отравления ними.

— Побочный эффект или передозировка некоторых лекарственных средств.

— Действие токсинов (алкоголь, токсины, поступающие с пищей, метаболиты и пр.) при ослаблении выделительной функции кишечника.

— Аллергическое реагирование.

Есть и другие факторы, которые могут спровоцировать развитие цистита – травмирование слизистой, застойные явления в тазовой области, гормональные перепады, авитаминоз, врожденные анатомические аномалии выделительной системы.

Также заболевание может быть вызвано синтетическим бельем, незащищенным сексом, переохлаждением, низким уровнем гигиены, Но, как уже упоминалось, в подавляющем большинстве случаев цистит связан именно с патогенной активностью.

Возбудители могут длительное время пребывать в мочевике, не нанося вреда. Но, при наличии благоприятных для них обстоятельств они активизируются, провоцируя развитие воспалительного процесса.

Попасть патогенные микроорганизмы в мочевой пузырь могут, поднявшись по мочевыводящей трубке, спустившись по мочеточникам, путешествуя с кровотоком из любого очага инфекции в теле, по лимфатическим сосудам из смежных зараженных органов.

Выделяют несколько групп риска, где вероятность развития цистита сильно завышена

Зараженные половыми инфекциями.

Беременные, женщины в климактерический период и во время месячных.

Пациентки с воспалением в области влагалища, а также — страдающие колитами или запорами.

Диабетики и люди с другими эндокринными патологиями.

Аллергики.

Онкобольные.

Признаки цистита

Цистит имеет довольно узнаваемую симптоматику. Обнаружив у себя эти признаки болезни, следует незамедлительно приступать к активному лечению.

Болезненность в области мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, ощущение жжения. Боли при мочеиспускании, особенно — в начальный момент и по завершению процесса.

Учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно — по ночам. Нередко бывают ложными.

Опорожнение мочевого пузыря малыми порциями.

Неудовлетворенность процессом мочеиспускания, ощущение переполненности мочевика.

Недержание.

Фоновая боль в промежности, отдающая в нижнюю часть спины и копчика.

Потемнение либо помутнение мочи, кровяные или гнойные примеси.

Может возникать неуемное зудение в уретре.

Проявляются признаки интоксикации.

Возможные последствия цистита

Недолеченный цистит может перейти в хроническую форму или обернуться рядом тяжелых осложнений:

— кровотечениями;

— изъязвлениями слизистой;

— нефритами;

— почечной недостаточностью;

— интоксикацией организма;

— необратимыми изменениями гистологической структуры органа;

— рефлюксом мочевого пузыря (отток мочи назад в почки);

— недержанием мочи, энурезом.

Эффективное лечение цистита в домашних условиях

Учитывая преобладающую инфекционную подоплеку заболевания, следует провести полномасштабное очищение организма от патогенов. Сделать это можно только с помощью антибиотических средств.

А эти препараты достаточно коварны, имеют массу недочетов в работе и опасных последствий применения. Потому ни в коем случае нельзя заниматься самоназначением антибиотиков.

Настоятельно рекомендуется обращение в больницу в срочном порядке. Может понадобиться обследование у трех специалистов – гинеколога, нефропатолога, уролога.

Диагностирование включает в себя сбор анамнеза, сдачу анализов мочи и крови, эндоскопический осмотр мочевого пузыря и уретры, ультразвуковое обследование. На основании полученных данных специалисты ставят диагноз и выявляют конкретного возбудителя цистита.

Для назначения медикаментозного лечения учитывается также характер заболевания и наличие сопутствующих недугов.

Лечебное воздействие предполагает системный подход.

Могут быть назначены:

✔ Противобактериальные лекарства.

✔ Прогревания с целью избавления от болевых ощущений.

✔ Обезболивающие препараты.

✔ Местное обезболивание с использованием свечей.

✔ Диета.

✔ Мочегонные средства народной медицины.

При сильно проявленной симптоматике рекомендован постельный режим. В отдельных, особо тяжелых случаях требуется госпитализация. Но, чаще всего достаточно амбулаторного лечения и четкого следования врачебным рекомендациям.

Как действовать при остром проявлении цистита

Острое состояние характеризуется сильным воспалением, бушующим в организме. Поэтому действовать необходимо быстро и грамотно. Заболевание может легко принять хроническую форму. Воздействовать приходится одновременно в двух направлениях.

Болевые ощущения и общая ослабленность приводят к необходимости устранения симптомов и применения мер для обезболивания. Кроме этого, требуется нейтрализовать первопричину воспаления и предупредить интоксикацию.

Системное воздействие необходимо. Проводится оно с помощью назначенных специалистом фармакологических препаратов. Народная медицина может помочь только во вспомогательной терапии. Тут можно позаимствовать рецепты для местного применения в виде ванночек, прогреваний, спринцеваний.

Острые приступы сопровождаются сильными болями. Некоторые «знатоки» советуют ввести питьевое ограничение для устранения необходимости часто ходить в туалет и, как следствие, для уменьшения болевого синдрома и борьбы со лже-позывами.

Следовать таким рекомендациям нельзя. Ведь болезнь затронула один из важнейших органов выведения. Если урезать прием жидкости, то это грозит интоксикацией. Активизация питьевого режима поможет ослабить боли за счет выведения из тела токсичных веществ и патогенных возбудителей.

При необходимости болевые ощущения снимаются за счет приема:

✔ Спазмолитических препаратов (спазмалгон, но-шпа и пр.).

✔ Противоболевых лекарств (кеторол, анальгин).

✔ Натуральных средств на основе хмеля, душицы, например, уролесан.

Хроническое течение цистита – как лечить

Хроническая патология отличается вялым течением заболевания. Симптомы появляются время от времени и выражены слабо, общая картина смазана. Хронический цистит может проявляться дискомфортом при оправлении, учащенными позывами, недержанием.

Терапевтические действия здесь направлены на устранение инфекционных очагов, профилактику рецидивов и улучшение оттока мочи.

Последний момент особо важен для мучающихся от цистита мужчин, которые страдают от аденомы и стриктуры уретры.

Народные средства от цистита у женщин и мужчин

Народная медицина не остается в стороне при лечении цистита как у женщин, так и у мужчин. Но, ее средства используют в качестве вспомогательной меры. Да, они более безопасны, так как подразумевают использование натуральной фитопродукции.

Но действуют они крайне медленно и требуют весьма продолжительного приема. При этом они не могут гарантировать избавления от патогенных возбудителей заболевания.

Народные средства оказывают различные эффекты:

✔ Обезболивающий.

✔ Противовоспалительный.

✔ Противозудный.

✔ Мочегонный.

✔ Общеукрепляющий.

Средства готовятся из аира болотного, зверобоя, облепихового масла, дубовой коры, шалфея, шиповника, укропа, березовых почек и прочего фитосырья. Мочегонным действием обладают многие растения.

Так, рекомендуется прием клюквенной выжимки, брусничного сока, отвара из толокнянки, либо смородиновых листьев.

Но, здесь следует соблюдать осторожность, чтобы не нанести вред организму при наличии камневидных образований в мочевом или в почках.

Ниже представлены различные рецепты для лечения воспаления мочевого пузыря.

1. Корень петрушки

1-2 корешка нужно вымыть, очистить и натереть на крупной терке. Полученную массу заливают кипятком и выдерживают на слабом огне или паровой бане в эмалированной емкости около получаса. Далее отвар нужно настоять, укутав, часов восемь.

Готовое средство следует процедить. Его принимают ежедневно натощак. Раз в день пьют по стакану отвара. Курс лечения составляет 4-5 дней. Петрушка проявляет противомикробные свойства, оказывает спазмолитическое действие, укрепляет иммунитет.

2. Масло, настоянное на отжатых от сока ягодах облепихи

Имеет антисептические, противовоспалительные, ранозаживляющие свойства. Все они будут как нельзя кстати при цистите, а также — вагинитах и других сопутствующих заболеваниях. Женщинам рекомендуется использовать облепиховое масло для изготовления лечебных вагинальных тампонов.

Для этого ватный ком следует пропитать указанным средством и ввести его перед сном в просвет влагалища. Утром тампон следует извлечь. Процедуру повторяют ежевечерне на протяжении двух недель.

3. Шалфейный отвар

Средство богато эфирными соединениями, дает тонизирующий, противовоспалительный, антибактериальный эффекты. Для приготовления отвара понадобится 10 г сухой травы и стакан кипятка. Смесь кипятят 15 мин, остужают, процеживают.

Пить средство нужно дважды в день по четверти стакана. Рекомендуется принимать отвар незадолго перед принятием пищи. Курс лечения – 2 недели.

4. Льняное семя

Этот полезный натуральный продукт обладает мягким мочегонным действием. Используется он в виде отвара. Чтоб его приготовить, большую ложку семени льна заливают стаканом горячей воды. Состав следует прокипятить пару минут и настоять. Где-то через час загустевшую массу надо процедить и принимать трижды в день до еды. Полученный объем является суточной нормой. Лечение не должно затягиваться – не пейте отвар дольше 14 дней.

5. Прополисовая настойка

Пчеловодческие продукты давно зарекомендовали себя в качестве противовоспалительных и антибактериальных средств. Потому не следует обходить вниманием прополис при лечении цистита, в том числе — хронического. Его принимать можно в виде настойки.

На острой стадии рекомендуется трехразовый ежедневный прием препарата в течение месяца – по 25 капель до еды в смеси с водой.

При хроническом течении болезни пьют по 20 капель настойки натощак, смешивая ее с чаем или водой, несколькими двухнедельными курсами.

6. Отвар зверобоя

Средство проявляет неплохие противовоспалительные свойства. Рецепт: 2 большие ложки (без верха) сырья всыпают в литровый объем горячей воды. Состав кипятят 10 мин.

После тепловой обработки жидкость настаивается в тепле до остывания. Процеженный отвар пьют в виде фиточая 2-3 раза в день в перерывах между едой по четверти стакана, доливая горячей водой.

7. Дубовая кора

Этот продукт помогает бороться с различными воспалениями, а также оказывает противомикробное действие. Отвар коры дуба применяется для приготовления местных сидячих ванночек.

Кроме прочих эффектов, воздействие умеренным теплом позволяет унять боль. Для приготовления отвара чаще используют смесь дубовой коры с ромашковым сырьем или цветками календулы. 20 г такой смеси нужно залить 200 мл кипящей воды и настоять 10 мин. Отвар вливают в ванночку и проводят процедуру прогревания 10 мин.

8. Содовый раствор применим для спринцевания

Большую ложку соды растворяют в литре теплой прокипяченной воды и проводят процедуру в течение дня 3 раза. Продолжают лечение 4 дня.

Источник: blog.altaimag