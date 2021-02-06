Путин оценивать эффективность губернаторов решил по доверию и бедности населения

Песков отметил, что новая система оценки поможет президенту в принятии решений о необходимой поддержке или ликвидации пробелов.

"Система работала и раньше, просто там было огромное количество критериев, слишком много" Новые критерии оценки эффективности работы губернаторов российских регионов позволят им самим видеть, каким электоральным потенциалом они обладают накануне выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших руководителей в регионах, среди них - доверие к власти и численность населения, темпы роста зарплат и возведения жилья, уровни бедности и образования, доля занимающихся спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей, численность волонтеров.

Он отметил, что новая система оценки поможет президенту в принятии решений о необходимой поддержке или ликвидации пробелов, "это просто такой обычный менеджмент на региональном уровне". По его словам, эти критерии просто позволяют сделать достаточно прозрачной всю региональную палитру с точки зрения эффективности.

"Сам губернатор тоже получает возможность оценивать свой электоральный потенциал перед выборами, руководствуясь достижениями во время руководства регионом. Я просто хочу подчеркнуть, что эта система, она работала и раньше, просто там было огромное количество критериев, слишком много", - завил Песков журналистам.