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Пенсионные накопления возрождают в России. Пенсионерам государство окажет поддержку

14:56 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Предполагают исключительно добровольное присоединение граждан к системе накоплений, гарантию сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

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Данная концепция изменялась и прорабатывалась несколько лет

Министерство финансов до 15 декабря 2021 года внесет в кабмин проект закона о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства», которые должны заменить «замороженную» с 2014 года систему обязательного пенсионного страхования (ОПС). Об этом говорится в плане-графике ведомства по реализации госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», опубликованном на сайте ведомства.

Власти обсуждают замену ОПС уже несколько лет — после введения с 2014 года моратория на формирование пенсионных накоплений Минфин и Центробанк представляли несколько вариантов её замены.

В 2016 году была разработана концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), предполагавшая, что работник будет самостоятельно делать взносы на накопительную пенсию, имея при этом возможность изменить ставку или отказаться от уплаты.

В 2019 году на смену идее ИПК пришла концепция гарантированного пенсионного плана (ГПП). Как писала «Парламентская газета», ГПП предполагал исключительно добровольное присоединение граждан к системе накоплений, гарантию сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В 2020 году работа над законопроектом о ГПП замедлилась. «Коммерсант» в ноябре писал, что Минфин разослал ведомствам новую версию проекта, а ожидать его поступления в Госдуму стоит не раньше 2021 года. Издание также сообщало, что негосударственные пенсионные фонды разработали свой вариант трансформации ОПС в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), который был встречен Центробанком благожелательно.

Сенатор Валерий Рязанский в разговоре с «Парламентской газетой» заявлял, что, по его мнению, разработка законопроекта о ГПП затянулась, потому что «долго выбирается модель», к тому же остаются проблемы отсутствия мотивации и низкого уровня доходов граждан.

закон замена опс пенсионные взносы проект Минфин
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