Прививки от коронавируса «Спутником V» поставили почти 17 000 жителей Новосибирской области на 6 февраля 2021

В поликлинику госпиталя ветеранов войн № 3 новую партию вакцины – 400 доз – доставили накануне вечером, рассказывает Галина Миллер, заместитель главного врача. «Мы ее получили и сразу же начали вакцинировать. Желающих оповестили, кто живет рядом, смогли [в пункт вакцинации] оперативно подойти. 15 человек вчера привили».

Сегодня до обеда в госпитале вакцинировали 60 человек: 40 – первым компонентом и 20 – вторым. На повторную процедуру приходят также, по пять человек. Готовятся к вакцинации пятеро сотрудников НИИТО. Каждого перед прививкой обязательно осматривает терапевт. Впечатлениями о том, как они перенесли первый этап вакцинации, медики делятся охотно: четверо из них ничего необычного не заметили. Температура поднималась только у одного человека.

Марина Машанова, инструктор отделения реабилитации, переболела коронавирусом в мае, но сейчас антител уже почти не осталось, и она решила сделать прививку. «Самочувствие абсолютно нормальное [было после введения первого компонента], как в обычный день, вообще ничего, никаких симптомов. Даже рука не болела».

В Новосибирской области к настоящему моменту развернуто уже 65 пунктов вакцинации против коронавируса – 29 в Новосибирске и 36 – в районах области. Сделать прививку можно в любой взрослой поликлинике. В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает в регион партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям. Вакцинация по-прежнему проводится по предварительной записи.

Записаться на вакцинацию можно:

- по телефонам Call-центров поликлиник;

- на Едином портале госуслуг;

- по телефону Единой регистратуры 124.

Функционал платформы госуслуг позволяет записываться на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, только на ближайшие 14 дней. Если все слоты на этот период заняты, запись на портале недоступна. В таком случае необходимо обратиться в Call-центра поликлиники или по телефону 124 Единой регистратуры.

Номера телефонов поликлиник для записи на вакцинацию опубликованы на сайте Правительства региона.