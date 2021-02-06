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Зараза отступает: О победе над коронавирусом в России заявил Мурашко

10:15 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Министр добавил, что в стране сегодня наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации от коронавируса.

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Определенный вклад в снижение числа заболевших внесла вакцинация

Коронавирусная инфекция в России отступает. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, указав на то, что число пациентов в стране, заразившихся COVID-19, за последние три недели снизилось на 30 процентов.

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось (это в общей сложности) более чем на 30%», - заявил глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-24".

При этом, как отметил Мурашко, «цифра остаётся высокой». По его словам, сегодня система здравоохранения наблюдает почти 800 тысяч человек.

Министр добавил, что в стране сегодня наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации от коронавируса.

вакцинация коронавирус отступает россия Михаил Мурашко
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