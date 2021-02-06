Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в России

На высокие зарплаты ждут врачей, инженеров, программистов, пилотов и буровиков без вредных привычек.

В топе находятся инженеры с высокой квалификацией

В январе самыми привлекательными вакансиями в России с точки зрения зарплаты стали предложения для пилотов, программистов, инженеров, врачей, механиков и машинистов. Об этом сообщает Роструд.

Речь идет о вакансиях, которые содержатся в базе «Работа в России» (trudvsem.ru).

Инженеры с высокой квалификацией могут рассчитывать на зарплату до 300 тысяч рублей в месяц — столько готовы предложить в Хабаровском крае. Там требуется специалист со знанием драг и промывочных приборов, а также с опытом работы на горных предприятиях. Зарплаты от 200 тысяч рублей готовы предложить инженерам в Калининградской и Челябинской областях, в Татарстане, в Якутии и на Чукотке.

Механикам и машинистам буровой и погрузочных машин предлагают зарплату от 200 до 300 тысяч рублей. Соискателей ждут в Приморье, Якутии, Иркутской области. Требования — опыт работы, специальное образование и отсутствие вредных привычек.

Одна из столичных авиакомпаний ищет пилота с опытом управления конкретной моделью самолета на зарплату в 330 тысяч рублей. Соискатель также должен отлично знать английский язык, иметь необходимые свидетельства и допуски, а также большое количество часов налета.

Работодатели из Москвы, Петербурга, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областей, Севастополя, Приморского края готовы предложить зарплату от 150 до 250 тысяч рублей программистам.

Врачей различных специализаций ищут поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Камчатского края, ХМАО, Якутии. Предлагаемые зарплаты — от 100 тысяч рублей.