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"У человека горе": Растащили выпавшие подгузники из перевернувшейся фуры водители. Смотрите видео

17:14 06.02.2021 Фото: Скриншот
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Автомобилисты-мародеры выбежали из своих машин. Для того, чтобы разобрать подгузники. Очевидец, снимая на видео происходящее, пытался взывать к совести.

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«Накинулись»: в Ульяновской области водители разворовали подгузники из перевернувшейся фуры

Вечером 4 февраля в социальных сетях опубликовали видеозапись, сделанную на одной из трасс Ульяновской области. Автор поста утверждает, что авария произошла под Ульяновском. Водитель фуры не справился с управлением, грузовая машина опрокинулась. В итоге, весь груз. По дороге рассыпались подгузники, которые перевозила фура.

Водители, ставшие очевидцами аварии, не растерялись. Автомобилисты выбежали из своих машин. Для того, чтобы разобрать подгузники.

Один из свидетелей заснял происходящее на видео. Ни «компромат» ни призывы к совести не помогли. Автомобилисты решили «обогатиться» за счет чужого горя, загружая транспортные средства подгузниками, виня водителя фуры в невнимательности и «бешеном» вождении.

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