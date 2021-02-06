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Удивительную погоду обещают синоптики в Бердске на 6 февраля 2021

08:28 06.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Днем в субботу возможен небольшой снег, на дорогах скользко, ветер слабый.

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В выходные в Бердске снова пройдет снег

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра в ближайшие в Новосибирской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку, днем по западу местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный переходом юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха: ночью -15, -20°С, при прояснениях до -25°С, днём -4, -9 °С, местами до -14°С.

В Бердске 6 февраля столбик термометра поднимется до отметки ноль градусов. Днем в субботу возможен небольшой снег. Будет пасмурно. В ночь на воскресенье ожидается до -3. А 7 февраля синоптики обещают в Бердске плюсовую температуру и небольшое усиление ветра.

гололед ноль градусов синоптики усиление ветра
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