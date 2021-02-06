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Сколько новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 6 февраля в Бердске, назвал оперштаб

14:33 06.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вылечивших от инфекции все еще гораздо меньше. Недельный прирост заболевших сохраняется на уровне 53 пациентов.

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Рост коронавируса продолжается в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 6 февраля в Бердске, назвал оперштабНазван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от коронавирусаЕщё 1317 новостей

По данным оперативного штаба, на 6 февраля 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 197 жителей города. Из них 39 детей.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1231 пациент. За последние сутки взяли 100 анализов на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 6 февраля, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1298 случая заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю обнаружили 54 новых заразившихся бердчан. Неделей ранее их было 53.

COVID-19 выявили коронавирус последние сутки
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