Сколько новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 6 февраля в Бердске, назвал оперштаб

Вылечивших от инфекции все еще гораздо меньше. Недельный прирост заболевших сохраняется на уровне 53 пациентов.

Рост коронавируса продолжается в Бердске

По данным оперативного штаба, на 6 февраля 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 197 жителей города. Из них 39 детей.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1231 пациент. За последние сутки взяли 100 анализов на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 6 февраля, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1298 случая заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю обнаружили 54 новых заразившихся бердчан. Неделей ранее их было 53.