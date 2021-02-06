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Умер оскароносной актер Кристофер Пламмер

08:52 06.02.2021 Фото: Скриншот
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Он скончался мирно в своем доме в штате Коннектикут (США) на 92-м году жизни.

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В 2010 году он стал старейшим актером, получившим «Оскар» за роль второго плана
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Канадский актер Кристофер Пламмер умер на 92-м году жизни, сообщают Associated Press и Deadline со ссылкой на родственников и менеджера Лу Питта. Причина смерти не сообщается. Родственники отмечают, что Пламмер скончался мирно в своем доме в штате Коннектикут (США).

Пламмер был известен по ролям в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «Девушка с татуировкой дракона» и других. В 2010 году он стал старейшим актером, получившим «Оскар» за роль второго плана в фильме «Начинающие».

Эта роль также принесла ему премии Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус». В 2017 году Кристофер Пламмер также стал самым старым актером, номинированным на «Оскар» за роль в фильме «Все деньги мира». На момент выдвижения ему было 88 лет.

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Умер оскароносной актер Кристофер Пламмер
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Умер оскароносной актер Кристофер Пламмер