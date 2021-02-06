Без отрицательного теста на коронавирус не пустят в Россию приезжающих на поезде

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла методические рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции в поездах дальнего следования. В частности, лица, прибывающие в страны ЕАЭС, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до

Россия с 8 февраля возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. Помимо этого, количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва - Минск будет увеличено с трех до пяти в неделю.

"Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена, за исключением детей в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих их лиц), членов правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте", - следует из документа, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

Однако, если у пассажира на момент прибытия к границе будет зафиксирована повышенная температура, вне зависимости от наличия справки, он помещается на изоляцию в инфекционный стационар.

"В случае отсутствия справки принимаются меры в соответствии с законодательством государств-членов", - отмечается в документе. Граждане с признаками респираторной инфекции госпитализируются в провизорный стационар. При этом те пассажиры, у которых не было справок об отсутствии COVID-19 при въезде на территорию страны, должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования.

"После получения результатов <...> лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в специально определенных для этого помещениях", - следует из рекомендаций.

Кроме того, документом рекомендуется организация температурного "входного" контроля, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдением принципов социального дистанцирования и разделением потоков движения пассажиров. "Принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации, принимаемые в странах Союза меры, могут быть изменены, как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения, в соответствии с законодательством государств-членов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.