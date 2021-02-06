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Зачем тайно вывезли актера Ефремова из колонии, названа причина

09:15 06.02.2021 Фото: Скриншот
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Следствие пытается доказать, что бывший адвокат артиста Эльман Пашаев заплатил свидетелям за нужные слова в Пресненском суде по делу о смертельном ДТП.

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Причиной исчезновения Ефремова из колонии стало новое уголовное дело. Виноват Пашаев?

Михаил Ефремов покинул белгородскую колонию, где отбывает наказание. Он снова в СИЗО, но пока в Белгороде. В ночь на субботу его этапировали в Москву для дачи показаний и очных ставок по уголовному делу о лже-свидетелях, которых допрашивали на процессе о смертельном ДТП.

Ефремов, уезжая из колонии, собрал самое необходимое на первое время, передает МК. Прощаться с сидельцами, которые успели привыкнуть к его обществу, не стал. Оно и понятно, ведь после недолгой разлуки он снова вернётся в эту же колонию.

«Вызывали» Ефремова по уголовному делу о трех лже-свидетелях. Напомним, следователи посчитали заведомо ложными показания о том, что актер якобы не сидел за рулем в момент смертельной аварии. Двое из этих свидетелей рассказали, что видели совершенно другого человека.

Следствие пытается доказать, что бывший адвокат артиста Эльман Пашаев заплатил этим людям за нужные слова в Пресненском суде. К слову, эксперты уверены, что это будет весьма сложно. Как бы то ни было, Ефремова везут на очные ставки, опросы, связанные именно с этим делом. В рамках него самого актёру ничего не грозит.

Актера этапировали ночью. По некоторым данным, уже в субботу он будет в Москве, попадёт в то же самое СИЗО №5, где был до вступления приговора в законную силу.

исчез колония наказание приговор этапировали Михаил Ефремов Эльман Пашаев
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