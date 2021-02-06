Смертность увеличилась в январе 2021 года на 25% в Новосибирской области

Рождаемость при этом существенно сократилась по сравнению с январем 2020 года.

По сравнению с январем прошлого года, количество умерших увеличилось почти на 800 человек

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовали статистику смертности за первый месяц 2021 года. По сравнению с январем прошлого года, количество умерших увеличилось почти на 800 человек.

— За январь 2021 года в Новосибирской области скончались 3 988 человек. При этом в январе 2020 года в регионе умерло 3190 человек, — сообщили в управлении.

При этом стоит отметить, что в декабре 2020 года количество умерших в Новосибирской области было значительно больше: в этот месяц в регионе скончались 4440 человек.

В ЗАГСе также рассказали, сколько человек родилось в Новосибирской области за январь этого года. Согласно данным статистики, за месяц в регионе было зарегистрировано 2 100 новорожденных. Для сравнения, в январе прошлого года родились 2307 детей, а в декабре 2020 — 2543 ребенка.