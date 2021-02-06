06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Строгий учет поставивших прививку от коронавируса приказал вести Росздравнадзор

16:35 06.02.2021 Фото: pixabay.com
1

Число выделенных доз вакцины и количество привитых должны совпадать. Сканировать пусты упаковки можно разрешить волонтерам.

% name% title
В ведомстве пояснили, что выводить вакцину из системы маркировки необходимо после того, как была проведена вакцинация
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
% name% title

Строгий учет поставивших прививку от коронавируса приказал вести РосздравнадзорПрививки от коронавируса «Спутником V» поставили почти 17 000 жителей Новосибирской области на 6 февраля 2021Ещё 42 новостей

Росздравнадзор определил для медицинских организаций способ учета использованных доз вакцин от коронавируса в системе маркировки, с тем чтобы не было несовпадения количества использованных ампул с количеством вакцинированных пациентов. Об этом сообщила замглавы надзорного ведомства Валентина Косенко в пятницу в ходе вебинара, организованного Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Коллеги предложили единообразный способ введения вакцины в гражданский оборот и выведения вакцины из гражданского оборота. Кроме того, что это достаточно удобный метод, мы считаем, что это позволит исключить разницу, которая образуется при различных способах выведения вакцины из гражданского оборота с реестром вакцинированных. Думаю, Минздравом будет подготовлено соответствующее письмо в адрес медицинских организаций", - сказала Косенко.

Она рассказала, что различные медицинские организации ведут учет по-разному: кто-то выводит вакцину из системы маркировки при ее получении, кто-то - при выдаче в пункты вакцинации, некоторые организации - после факта вакцинации. По словам замглавы Росздравнадзора, именно по этой причине возникают разночтения между количеством вакцинированных пациентов и количеством выведенных из системы вакцин.

Начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова пояснила, что выводить вакцину из системы маркировки необходимо после того, как была проведена вакцинация. По ее словам, для ускорения этой работы можно привлекать и волонтеров, не обладающих медицинской квалификацией.

"Если мы говорим о пункте вакцинации, то медицинская организация при получении вакцины ее принимает, сканирует [код маркировки], дальше идет процесс вакцинации. Соответственно, к работам, которые не требуют медицинской квалификации, можно приглашать волонтеров, которые непосредственно могут осуществлять работу по оказанию помощи по выводу вакцины из обращения - уже когда провакцинировано население, и пустые упаковки нужно просканировать. Конечно, эту работу они должны делать под непосредственным контролем медицинского работника, медицинской организации", - сказала Крупнова.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров с помощью двухмерного кода Data Matrix. Маркировка лекарственных средств в настоящее время уже является обязательной. К 2024 году предполагается создание единой национальной системы маркировки и прослеживания товаров, оператором системы маркировки является ЦРПТ.

Источник: ТАСС

вакцины дозы коронавирус учет Росздравнадзор Минздрав
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Решились вакцинироваться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выходят на очное обучение с 8 февраля студенты Москвы, заявил Собянин
17:52 06-02-2021
Выходят на очное обучение с 8 февраля студенты Москвы, заявил Собянин
Цистит: лечение в домашних условиях быстро
17:50 06-02-2021
Цистит: лечение в домашних условиях быстро
БердскКупит томские склады купца Горохова из Бердска за 15,1 млн рублей компания Новосибирска
17:39 06-02-2021
Купит томские склады купца Горохова из Бердска за 15,1 млн рублей компания Новосибирска
Можно ли котам молоко?
17:20 06-02-2021
Можно ли котам молоко?
"У человека горе": Растащили выпавшие подгузники из перевернувшейся фуры водители. Смотрите видео
17:14 06-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: О повышении выплат заявили в Госдуме
17:00 06-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: О повышении выплат заявили в Госдуме
Когда открывают Пхукет: Тайские бизнесмены за свой счет вакцинируют местных жителей
16:52 06-02-2021
Когда открывают Пхукет: Тайские бизнесмены за свой счет вакцинируют местных жителей
Полнолуние март 2021: дата и рекомендации на день
16:50 06-02-2021
Полнолуние март 2021: дата и рекомендации на день
Строгий учет поставивших прививку от коронавируса приказал вести Росздравнадзор
16:35 06-02-2021
Строгий учет поставивших прививку от коронавируса приказал вести Росздравнадзор
До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач
16:24 06-02-2021
До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач