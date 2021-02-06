Telegram блокирует каналы с контактами протестовавших на незаконных акций и полицейских

Модераторы Telegram заблокировали несколько "проблемных" каналов, в которых публиковались личные данные об участниках несогласованных акций в России и сотрудниках правоохранительных органов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров", - говорится в заявлении Дурова в его Telegram-канале.
Основатель Telegram добавил, что подобное использование мессенджера противоречит правилам, которые запрещают призывы к насилию.
Про словам Дурова, из-за этого уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS0, так как оно не получает одобрение Apple.
"В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными", - добавил Дуров.
Он также призвал авторов Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных людей.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".