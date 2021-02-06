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Поддельные справки с отрицательным тестом на коронавирус продавала авиапассажирам троица в Новосибирске

09:44 06.02.2021 Фото: УТ МВД СФО
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Сотрудники транспортной полиции задокументировали более 130 эпизодов их противоправной деятельности. Отдел МВД в аэропорту Толмачево возбудил уголовное дело.

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Пассажиры вылетали из Толмачёва с фальшивыми справками о ковиде

В Новосибирской области пресечена незаконная торговля поддельными справками об отрицательных тестах на COVID-19 у авиапассажиров. Об этом сообщили в сибирском управлении МВД на транспорте.

Двое россиян и один гражданин страны ближнего зарубежья с сентября 2020 года по февраль 2021 года продавали поддельные медицинские справки об отрицательных результатах исследований на коронавирусную инфекцию, изготовленные от имени одной из медицинских организаций. Этот документ является обязательным для предъявления перевозчику при вылете за границу. Сотрудники транспортной полиции задокументировали более 130 эпизодов их противоправной деятельности.

В ходе обыска по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты ноутбук с установленным программным обеспечением для изготовления документов, принтер, печати медицинских организаций, планшетный компьютер, мобильные телефоны, а также часть изготовленных поддельных справок.

-Линейным отделом МВД России в аэропорту Толмачёво возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и выявление иных эпизодов противоправной деятельности, - рассказали в пресс-службе УТ МВД СФО.

COVID-19 авиапассажир незаконная торговля справки тест УТ МВД СФО
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