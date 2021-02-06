До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач

"Пользы от этих продуктов очень мало. Если у вас нет специфических аллергических реакций или редких проблем с обменом микроэлементов и витаминов, это лишь продукты с повышенной добавленной стоимостью. Еще одна проблема: на фоне доступности незрелых информационных каналов мы сталкиваемся с развитием так называемой орторексии. Это расстройство пищевого поведения, когда мы зациклены только на правильной еде: "неправильную еду есть плохо – там трансжиры, антибиотики, ГМО". В погоне за чем-то идеальным мы можем переплачивать за продукты среднего качества или за продукты, которые по вкусу или составу белков, жиров и углеводов могут ничем не отличаться от обычной еды", – предупредил Иван Алименко.