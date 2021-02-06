06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач

16:24 06.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Пищевые расстройства стали встречаться так же часто, как и специалисты по здоровому питанию. Часто это связано с тем, что человек не позволяет себе есть то, что он любит и не получает удовлетворения от еды.

% name% title
Иногда такие более полезные, на первый взгляд продукты могут ничем не отличаться от обычных или даже иметь более высокую калорийность
Чрезмерная зацикленность на "правильной" еде может принести организму не пользу, а вред. Почему так, объяснил в интервью радио Sputnik клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко.
Тяга к здоровому питанию сейчас очень распространена, в том числе благодаря социальным сетям. Между тем, к советам консультантов из соцсетей нужно относиться осторожно ‒ среди них часто встречаются люди, которые на самом деле не являются специалистами, предупредил клинический психолог, специалист по рациональному питанию, снижению веса и коррекции расстройств пищевого поведения Иван Алименко.
"Очень модно стало пройти курсы нутрициологов. Это вообще непонятная профессия. Люди без базового медицинского образования, понимания и опыта начинают давать советы по здоровой диете", – пояснил он.
Эти так называемые эксперты часто рекомендуют употребление "суперфудов". Под этим не признаваемым наукой термином можно понимать, в принципе, что угодно. В это понятие включают, например, семена чиа, спирулину, ягоды годжи и различные другие ягоды, безлактозные и безглютеновые продукты, растительное молоко.
Такая пища, якобы обладающая невероятным количеством полезных веществ, в результате агрессивной рекламы стоит дороже, чем традиционная еда. Но ждать от нее чудесных результатов не стоит, предупредил медик.
"Пользы от этих продуктов очень мало. Если у вас нет специфических аллергических реакций или редких проблем с обменом микроэлементов и витаминов, это лишь продукты с повышенной добавленной стоимостью. Еще одна проблема: на фоне доступности незрелых информационных каналов мы сталкиваемся с развитием так называемой орторексии. Это расстройство пищевого поведения, когда мы зациклены только на правильной еде: "неправильную еду есть плохо – там трансжиры, антибиотики, ГМО". В погоне за чем-то идеальным мы можем переплачивать за продукты среднего качества или за продукты, которые по вкусу или составу белков, жиров и углеводов могут ничем не отличаться от обычной еды", – предупредил Иван Алименко.
Пищевые расстройства стали встречаться так же часто, как и специалисты по здоровому питанию. Часто это связано с тем, что человек не позволяет себе есть то, что он любит. Соответственно, он не получает чувства удовлетворения от приема пищи, при этом употребляет нелюбимую и якобы очень полезную еду в больших количествах.
"Например, люди мечтают о торте, но едят сухофрукты. А они ведь тоже калорийные. И люди на них набирают килограммы, а чувства удовольствия нет, и их преследует ощущение: "Я во всем себя ограничиваю, ничего не позволяю, а толку нет". Опасаясь вкусной еды с добавками и усилителями вкуса, мы обедняем свой рацион, создавая риск диетической депрессии и ограничительного пищевого поведения. Орторексики очень невротизированы за любым столом, в компании, в кафе, им очень сложно социализироваться, они начинают тревожиться, что кто-то ест по-другому. Это создает проблемы адаптации человека", – отметил клинический психолог.
вред польза правильная еда рацион Иван Алименко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши любимые полезные вкусняшки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выходят на очное обучение с 8 февраля студенты Москвы, заявил Собянин
17:52 06-02-2021
Выходят на очное обучение с 8 февраля студенты Москвы, заявил Собянин
Цистит: лечение в домашних условиях быстро
17:50 06-02-2021
Цистит: лечение в домашних условиях быстро
БердскКупит томские склады купца Горохова из Бердска за 15,1 млн рублей компания Новосибирска
17:39 06-02-2021
Купит томские склады купца Горохова из Бердска за 15,1 млн рублей компания Новосибирска
Можно ли котам молоко?
17:20 06-02-2021
Можно ли котам молоко?
"У человека горе": Растащили выпавшие подгузники из перевернувшейся фуры водители. Смотрите видео
17:14 06-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: О повышении выплат заявили в Госдуме
17:00 06-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: О повышении выплат заявили в Госдуме
Когда открывают Пхукет: Тайские бизнесмены за свой счет вакцинируют местных жителей
16:52 06-02-2021
Когда открывают Пхукет: Тайские бизнесмены за свой счет вакцинируют местных жителей
Полнолуние март 2021: дата и рекомендации на день
16:50 06-02-2021
Полнолуние март 2021: дата и рекомендации на день
Строгий учет поставивших прививку от коронавируса приказал вести Росздравнадзор
16:35 06-02-2021
Строгий учет поставивших прививку от коронавируса приказал вести Росздравнадзор
До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач
16:24 06-02-2021
До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач