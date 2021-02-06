До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач

Чрезмерная зацикленность на "правильной" еде может принести организму не пользу, а вред. Почему так, объяснил в интервью радио Sputnik клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко.
Тяга к здоровому питанию сейчас очень распространена, в том числе благодаря социальным сетям. Между тем, к советам консультантов из соцсетей нужно относиться осторожно ‒ среди них часто встречаются люди, которые на самом деле не являются специалистами, предупредил клинический психолог, специалист по рациональному питанию, снижению веса и коррекции расстройств пищевого поведения Иван Алименко.
"Очень модно стало пройти курсы нутрициологов. Это вообще непонятная профессия. Люди без базового медицинского образования, понимания и опыта начинают давать советы по здоровой диете", – пояснил он.
Эти так называемые эксперты часто рекомендуют употребление "суперфудов". Под этим не признаваемым наукой термином можно понимать, в принципе, что угодно. В это понятие включают, например, семена чиа, спирулину, ягоды годжи и различные другие ягоды, безлактозные и безглютеновые продукты, растительное молоко.
Такая пища, якобы обладающая невероятным количеством полезных веществ, в результате агрессивной рекламы стоит дороже, чем традиционная еда. Но ждать от нее чудесных результатов не стоит, предупредил медик.
"Пользы от этих продуктов очень мало. Если у вас нет специфических аллергических реакций или редких проблем с обменом микроэлементов и витаминов, это лишь продукты с повышенной добавленной стоимостью. Еще одна проблема: на фоне доступности незрелых информационных каналов мы сталкиваемся с развитием так называемой орторексии. Это расстройство пищевого поведения, когда мы зациклены только на правильной еде: "неправильную еду есть плохо – там трансжиры, антибиотики, ГМО". В погоне за чем-то идеальным мы можем переплачивать за продукты среднего качества или за продукты, которые по вкусу или составу белков, жиров и углеводов могут ничем не отличаться от обычной еды", – предупредил Иван Алименко.
Пищевые расстройства стали встречаться так же часто, как и специалисты по здоровому питанию. Часто это связано с тем, что человек не позволяет себе есть то, что он любит. Соответственно, он не получает чувства удовлетворения от приема пищи, при этом употребляет нелюбимую и якобы очень полезную еду в больших количествах.
"Например, люди мечтают о торте, но едят сухофрукты. А они ведь тоже калорийные. И люди на них набирают килограммы, а чувства удовольствия нет, и их преследует ощущение: "Я во всем себя ограничиваю, ничего не позволяю, а толку нет". Опасаясь вкусной еды с добавками и усилителями вкуса, мы обедняем свой рацион, создавая риск диетической депрессии и ограничительного пищевого поведения. Орторексики очень невротизированы за любым столом, в компании, в кафе, им очень сложно социализироваться, они начинают тревожиться, что кто-то ест по-другому. Это создает проблемы адаптации человека", – отметил клинический психолог.