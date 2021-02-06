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"Забери мое сердце": выпавший с 17-го этажа на коляску с ребенком оказался студентом

10:25 06.02.2021 Фото: Pro мкр. Шилово (Воронеж)» во ВКонтакте
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Оба погибли. По словам соседей, погибший был одиноким и тихим. Иногда его видели с девушкой. Также очевидцы рассказали, что в день трагедии молодой человек вел себя неадекватно.

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Соседи рассказали о выпавшем из окна на коляску с младенцем студенте

Соседи рассказали о 20-летнем студенте, выпавшем с 17-го этажа жилого дома на коляску с младенцем в Воронеже. Их слова приводит РИА «Воронеж».

Причины падения устанавливаются, в результате случившегося и мужчина, и младенец погибли.

По словам соседей, погибший жил на 9 этаже, был одиноким и тихим. Иногда его видели с девушкой. Также очевидцы рассказали, что в день трагедии молодой человек вел себя неадекватно. Днем 4 февраля он кричал, высунувшись из окна: «Забери мое сердце, забери мою душу».

Соседи уточнили, что в тот день мать погибшего младенца приехала с двумя сыновьями навестить своих родителей. Она вышла погулять с пятимесячным ребенком, старший сын отказался от прогулки и находился в этот момент с бабушкой.

Похороны состоятся в субботу, 6 февраля, сообщили жители микрорайона.

Выпавший с 17-го этажа жилого дома на коляску с младенцем в Воронеже был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа, ему было 20 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ЧП произошло 4 февраля во дворе многоэтажного дома в Советском районе Воронежа. Очевидцы рассказали, что мать гуляла с ребенком по тротуару и внезапно с высоты на коляску упал человек. После трагедии мать ребенка оказалась в шоковом состоянии, ей пришлось ставить успокоительные уколы.

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