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Назвал дату проведения "Лыжни России 2021" мэр Бердска

12:09 06.02.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Традиционные массовые соревнования бердских лыжников пройдут на лыжной базе "Метелица".

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Как правило, в "Лыжне России" участвуют тысячи бердчан всех возрастов

Мэр Бердска Евгений Шестернин 5 февраля подписал постановление о проведении Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2021».

-В целях привлечения населения города Бердска к регулярным занятиям массовой физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни, и в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных  и спортивных мероприятий на 2021 год... постановляю провести Всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России-2021» (далее – лыжная гонка) на базе муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Метелица» 13 февраля 2021 года, - говорится в документе.

Кроме того, глава города утвердил состав оргкомитета, положение и план лыжных гонок.

Директору управления жилищно-коммунального хозяйства» Бердска Максиму Совбанову поручено обеспечить уборку улиц от снега на пути к месту проведения лыжной гонки. Приказано обеспечить готовность  аварийно-спасательных сил во время проведения лыжной гонки в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На соревнованиях будут дежурить врачи, а полицейские обеспечат общественную безопасность - по поручению мэра.

"Лыжня России" безопасность лыжная гонка соревнования Евгений Шестернин
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