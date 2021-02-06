Назвал дату проведения "Лыжни России 2021" мэр Бердска

Как правило, в "Лыжне России" участвуют тысячи бердчан всех возрастов

Мэр Бердска Евгений Шестернин 5 февраля подписал постановление о проведении Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2021».

-В целях привлечения населения города Бердска к регулярным занятиям массовой физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни, и в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год... постановляю провести Всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России-2021» (далее – лыжная гонка) на базе муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Метелица» 13 февраля 2021 года, - говорится в документе.

Кроме того, глава города утвердил состав оргкомитета, положение и план лыжных гонок.

Директору управления жилищно-коммунального хозяйства» Бердска Максиму Совбанову поручено обеспечить уборку улиц от снега на пути к месту проведения лыжной гонки. Приказано обеспечить готовность аварийно-спасательных сил во время проведения лыжной гонки в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На соревнованиях будут дежурить врачи, а полицейские обеспечат общественную безопасность - по поручению мэра.