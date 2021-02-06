170 млн рублей долга Комбината бытовых услуг Бердска закроют за счет областного бюджета

Деньги пойдут на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, водоснабжения и водоотведения. Чтобы не допустить ЧС.

Деньги на погашение долгов КБУ заранее закладывают в бюджет

Мэр Бердска Евгений Шестернин распорядился выделить субсидию из бюджета города муниципальному предприятию «Комбинат бытовых услуг». Глава подписал соответствующее постановление. Деньги предназначены на погашение долгов

-В рамках осуществления мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»... постановляю предоставить субсидию муниципальному унитарному предприятию «Комбинат бытовых услуг» на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе за услуги по транспортировке газа, услуги водоснабжения и водоотведения, - сказано в документе.

В соответствии с соглашением субсидия составляет 169 826 161 рубль, в том числе:



1) за счет субсидии, предоставленной бюджету Бердска из областного бюджета Новосибирской области в сумме 168 127 900 рублей;2) за счет средств бюджета города Бердска в сумме 1 698 261 рубль.

Глава города одновременно поручил начальнику управления экономического развития администрации Бердска "обеспечить заключение договора о предоставлении субсидии с МУП «КБУ»". Назначены ответственные за перечисление и получение денег.

Напомним, что Комбинат отапливает и снабжает водой практически весь Бердск. Остановка котельных из-за долгов чревата чрезвычайной ситуацией.