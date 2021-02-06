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Есть ли сегодня, 6 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз для метеозависимых на день по часам

10:05 06.02.2021 Фото: pxhere
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В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание.

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Может снизиться внимание и работоспособность

Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам (время московское)

0 3 6 9 12 15 18 21
6 февраля Сб 2 1 1 1 2 2 3 3

Ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 7 февраля. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе.

Геомагнитная обстановка 7 февраля по часам

0 3 6 9 12 15 18 21
7 февраля Вс 4 4 3 2 2 3 3 4

Прогноз геомагнитной обстановки на 7 дней

0 3 6 9 12 15 18 21
6 февраля Сб 2 1 1 1 2 2 3 3
7 февраля Вс 4 4 3 2 2 3 3 4
8 февраля Пн 3 3 3 3 3 3 3 2
9 февраля Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
10 февраля Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
11 февраля Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
12 февраля Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
1 Нет заметных возмущений 5 Умеренная геомагнитная буря
2 Небольшие возмущения 6 Сильная геомагнитная буря
3 Слабая геомагнитная буря 7 Жесткий геомагнитный шторм
4 Малая геомагнитная буря 8 Экстремальный шторм
магнитная буря метеозависимость метеочувствительность
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