Есть ли сегодня, 6 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз для метеозависимых на день по часам

Может снизиться внимание и работоспособность

Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам (время московское)