Есть ли сегодня, 6 февраля 2021 года, магнитная буря? Прогноз для метеозависимых на день по часам

Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе.
Геомагнитная обстановка сегодня по часам (время московское)
|0
|3
|6
|9
|12
|15
|18
|21
|6 февраля Сб
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|3
|3
Ближайшая сильная магнитная буря
Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 7 февраля. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе.
Геомагнитная обстановка 7 февраля по часам
|0
|3
|6
|9
|12
|15
|18
|21
|7 февраля Вс
|4
|4
|3
|2
|2
|3
|3
|4
Прогноз геомагнитной обстановки на 7 дней
|0
|3
|6
|9
|12
|15
|18
|21
|6 февраля Сб
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|3
|3
|7 февраля Вс
|4
|4
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|8 февраля Пн
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|9 февраля Вт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|10 февраля Ср
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|11 февраля Чт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|12 февраля Пт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|Нет заметных возмущений
|5
|Умеренная геомагнитная буря
|2
|Небольшие возмущения
|6
|Сильная геомагнитная буря
|3
|Слабая геомагнитная буря
|7
|Жесткий геомагнитный шторм
|4
|Малая геомагнитная буря
|8
|Экстремальный шторм