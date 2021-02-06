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Виновной в доведении до самоубийства женщины-полицейского признали ее начальницу

13:27 06.02.2021 Фото: Вконтакте
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«Она систематически публично и демонстративно указывала на ее профессиональную непригодность, угрожала увольнением по отрицательным мотивам, включала в график дежурства в последовательности, лишающей возможности отдохнуть», — сообщало следствие.

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Кристина Альховская (Стребельцева), погибшая уроженка Барнаула

27-летнюю дознавательницу из Барнаула нашли мертвой в Лангепасе в июне 2018 года. На новом месте работы у нее возник конфликт с руководством.

Рядом с телом девушки нашли табельное оружие и предсмертную записку, в которой она рассказала, что Муртазина постоянно унижала ее честь и достоинство.

«Она систематически публично и демонстративно указывала на ее профессиональную непригодность, угрожала увольнением по отрицательным мотивам, включала в график дежурства в последовательности, лишающей возможности отдохнуть», — ранее сообщало следствие.

Накануне суд назначил Муртазиной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. С испытательным сроком на 4 года.

Также суд запретил подсудимой занимать должности, связанные с выполнением функций представителей власти и местного самоуправления — на 6 лет.

Изначально Муртазиной инкриминировались две статьи УК РФ: «Превышение должностных полномочий» и «Доведение до самоубийства зависимого лица».

«Суд нашел доказанным лишь „доведение до самоубийства“. Соответственно, „превышение должностных полномочий“, а также нахождение потерпевшей в „зависимом состоянии“ судом исключены», — отмечает издание со ссылкой на источник.

Погибшая Альховская — уроженка Барнаула. В 2013 году окончила Алтайскую академию экономики и права и устроилась работать следователем в отдел полиции по Октябрьскому району. Хотела сделать карьеру, поэтому в январе 2018 года перевелась в ХМАО.

Источник: altapress.ru

доведение наказание начальник самоубийство
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От редакции

В каких вы отношениях с начальством?

Аноним, 06 февраля 2021 13:51
"Накануне суд назначил Муртазиной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. С испытательным сроком на 4 года."

Так её жертва значит условно умерла?

"Также суд запретил подсудимой занимать должности, связанные с выполнением функций представителей власти и местного самоуправления — на 6 лет."

Значит через шесть лент ей можно повторить и снова получить условно?

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