"Руку Москвы" увидели в дефиците электроэнергии на Украине

Эксперт считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить.

Специалист считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить

На Украине нашли "неожиданного" виновника проблем с электроэнергией в стране. По мнению эксперта по вопросам энергетики Михаила Гончара, до Украины "дотянулась рука Москвы", Россия пытается "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев.

Сам дефицит электричества возник из-за нехватки угля на складах теплоэлектростанций. Из-за незначительного количества запасов под угрозой находится стабильная работа энергоблоков ТЭС.

Гончар убежден, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также умышленные действия России, как игрока рынка.

"Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько - игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину", - заявил эксперт.

Гончар отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко. Достаточно закупить ее у Белоруссии или России. Однако, по мнению эксперта, это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у "страны-агрессора", сообщает издание "Главред".

Специалист считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить.

Ранее Украина обратилась к Белоруссии с просьбой начать экстренные поставки электричества. Киев жалуется на аварийные отключения электростанций, которые вызвали критическую нехватку электроэнергии.