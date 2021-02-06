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Германия обязательно откажется от "Северного потока 2": О неизбежности заявил Bloomberg

12:41 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Меркель держится за проект только для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. Но новое правительство делать этого не будет.

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Мало вероятно, что возможное новое правительство Германии не остановит проект

С приходом нового правительства Германия откажется от "Северного потока-2", отмечает Bloomberg.

По мнению автора материала, через некоторое время между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом состоится "неприятный разговор" о России и газопроводе. Напряженность между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать. При этом Меркель держится за проект только для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. "Северный поток-2" также позволяет ей иметь козырь на переговорах с американским лидером.

Однако в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, и, по мнению журналиста, Меркель покинет свой пост. "Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и "зеленых" объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха", — отмечает агентство.

Германия новое правительство откажется россия Северный поток-2 Ангела Меркель Джо Байден
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