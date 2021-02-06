Тираж 1374: выиграй 700 млн рублей 7 февраля 2021 в "Русское лото"

Розыгрыш в воскресенье, 7 февраля, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Ради таких призов стоит испытать удачу

Джекпот

700 000 000 ₽

Хотите, чтобы вам стало жарко холодной зимой? Тогда посмотрите, что вас ждёт в ближайшем тираже «Русского лото»: Джекпот 700 миллионов рублей, автомобили и множество денежных призов. Останется три бочонка — победителей будет больше. Согласитесь, что ради таких призов стоит испытать удачу. Покупайте билеты, вдруг повезёт!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 6 февраля.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 7 февраля, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент автомобиля ― 600 000 рублей.

Источник: stoloto