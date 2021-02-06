06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Тираж 1374: выиграй 700 млн рублей 7 февраля 2021 в "Русское лото"

11:32 06.02.2021 Фото: stoloto
0

Розыгрыш в воскресенье, 7 февраля, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

% name% title
Ради таких призов стоит испытать удачу

Джекпот
700 000 000 ₽

Хотите, чтобы вам стало жарко холодной зимой? Тогда посмотрите, что вас ждёт в ближайшем тираже «Русского лото»: Джекпот 700 миллионов рублей, автомобили и множество денежных призов. Останется три бочонка — победителей будет больше. Согласитесь, что ради таких призов стоит испытать удачу. Покупайте билеты, вдруг повезёт!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 6 февраля.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 7 февраля, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент автомобиля ― 600 000 рублей.

Источник: stoloto

розыгрыш Русское лото Столото тираж
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы купили билет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Невзоров отказался каяться за оскорбительные слова о Зое Космодемьянской
11:49 06-02-2021
Невзоров отказался каяться за оскорбительные слова о Зое Космодемьянской
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в России
11:41 06-02-2021
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в России
Тираж 428 "Жилищная лотерея": 7 февраля 2021 года суперприз 700 млн рублей и 10 квартир
11:38 06-02-2021
Тираж 428
Тираж 1374: выиграй 700 млн рублей 7 февраля 2021 в "Русское лото"
11:32 06-02-2021
Тираж 1374: выиграй 700 млн рублей 7 февраля 2021 в
Молитвы Ксении Петербургской о семейном благополучии
11:30 06-02-2021
Молитвы Ксении Петербургской о семейном благополучии
Розыск: Попали на видео напавшие с пистолетом на киоск и отобравшие деньги у продавца в Новосибирске
11:25 06-02-2021
Розыск: Попали на видео напавшие с пистолетом на киоск и отобравшие деньги у продавца в Новосибирске
Telegram блокирует каналы с контактами протестовавших на незаконных акций и полицейских
11:05 06-02-2021
Telegram блокирует каналы с контактами протестовавших на незаконных акций и полицейских
«Врата судьбы» 12.02.2021: Как изменить жизнь в сильную магическую дату февраля?
11:00 06-02-2021
«Врата судьбы» 12.02.2021: Как изменить жизнь в сильную магическую дату февраля?
Без отрицательного теста на коронавирус не пустят в Россию приезжающих на поезде
10:56 06-02-2021
Без отрицательного теста на коронавирус не пустят в Россию приезжающих на поезде
Путин оценивать эффективность губернаторов решил по доверию и бедности населения
10:45 06-02-2021
Путин оценивать эффективность губернаторов решил по доверию и бедности населения