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Розыск: Попали на видео напавшие с пистолетом на киоск и отобравшие деньги у продавца в Новосибирске

11:25 06.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полиция просит всех, кто узнал злоумышленников, сообщить в МВД. Конфиденциальность гарантируется.

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Полиция объявила грабителей в розыск

15 января в 03.45 в помещение торгового павильона, расположенного на улице Комсомольской в Новосибирске, зашёл неизвестный. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, мужчина забрал из кассы 4 тысячи рублей, после чего покинул магазин.

Потерпевшая сообщила о преступлении в полицию. Об этом 6 февраля сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были изъяты видеозаписи, которые запечатлели, что на улице злоумышленника ожидал ещё один гражданин, с которым они скрылись.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении лиц, изображенных на видео просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-51, 8-999-304-20-19. Конфиденциальность гарантируется.

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