06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Тираж 428 "Жилищная лотерея": 7 февраля 2021 года суперприз 700 млн рублей и 10 квартир

11:38 06.02.2021 Фото: столото
0

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 7 февраля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

% name% title
Испытайте удачу!

Суперприз
700 000 000 ₽

Вот и наступает последний месяц зимы. Мы не знаем какая температура будет за окном, но в «Жилищной лотерее» точно будет жарко. Ведь суперприз стал больше. Теперь у вас есть шанс выиграть 700 миллионов рублей. Кроме того, в ближайшем тираже мы разыграем 10 квартир и множество денежных призов. Счастливый билет может оказаться именно у вас в руках. Испытайте удачу!

Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 6 февраля.

Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 7 февраля, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.

Денежный эквивалент квартиры — 1 500 000 ₽

Источник: столото

джекпот жилищная лотерей розыгрыш Столото суперприз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Купили лотерею?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Невзоров отказался каяться за оскорбительные слова о Зое Космодемьянской
11:49 06-02-2021
Невзоров отказался каяться за оскорбительные слова о Зое Космодемьянской
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в России
11:41 06-02-2021
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в России
Тираж 428 "Жилищная лотерея": 7 февраля 2021 года суперприз 700 млн рублей и 10 квартир
11:38 06-02-2021
Тираж 428
Тираж 1374: выиграй 700 млн рублей 7 февраля 2021 в "Русское лото"
11:32 06-02-2021
Тираж 1374: выиграй 700 млн рублей 7 февраля 2021 в
Молитвы Ксении Петербургской о семейном благополучии
11:30 06-02-2021
Молитвы Ксении Петербургской о семейном благополучии
Розыск: Попали на видео напавшие с пистолетом на киоск и отобравшие деньги у продавца в Новосибирске
11:25 06-02-2021
Розыск: Попали на видео напавшие с пистолетом на киоск и отобравшие деньги у продавца в Новосибирске
Telegram блокирует каналы с контактами протестовавших на незаконных акций и полицейских
11:05 06-02-2021
Telegram блокирует каналы с контактами протестовавших на незаконных акций и полицейских
«Врата судьбы» 12.02.2021: Как изменить жизнь в сильную магическую дату февраля?
11:00 06-02-2021
«Врата судьбы» 12.02.2021: Как изменить жизнь в сильную магическую дату февраля?
Без отрицательного теста на коронавирус не пустят в Россию приезжающих на поезде
10:56 06-02-2021
Без отрицательного теста на коронавирус не пустят в Россию приезжающих на поезде
Путин оценивать эффективность губернаторов решил по доверию и бедности населения
10:45 06-02-2021
Путин оценивать эффективность губернаторов решил по доверию и бедности населения