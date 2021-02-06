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Невзоров отказался каяться за оскорбительные слова о Зое Космодемьянской

11:49 06.02.2021 Фото: Википедии
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Историки просят проверить журналиста на статью о реабилитации нацизма. Аон назвал это "доносом на высшем уровне" и заявил, что его обвиняют "в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды".

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Александр Невзоров известен своими скандальными высказываними

Журналист Александр Невзоров прокомментировал обращение Российского военно-исторического общества (РВИО) к Генпрокуратуре с просьбой проверить его слова о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.

Невзоров назвал это "доносом на высшем уровне" и заявил, что его обвиняют "в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды".

"Я ни каяться, ни извиняться не буду", — подчеркнул Невзоров в своем посте в Instagram.

Ранее РВИО обратилось в Генеральную прокуратуру с призывом проверить высказывания Невзорова, прозвучавшие в эфире "Эха Москвы" 3 февраля. Комментируя выход нового фильма "Зоя", журналист сказал следующее: "Заслуги-то никакой не было. <…> Фанатик, исполняющий преступный приказ".

Историки полагают, что высказывания Невзорова изложены в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига" Космодемьянской и в итоге — "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".

Зоя Космодемьянская — партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и повесили 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин — Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.

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От редакции

Невзоров не прав?

Гость, 06 февраля 2021 12:31
Логический итог горбачёвской "перестройки"! Чего и добивались "западные партнёры"! Получилось у них, чОуж! На украине, в прибалтике вообще с факелами и свастикой колоннами ходят.

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