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7 февраля 2021 года астероид 2021 BT максимально приблизится к Земле

12:07 06.02.2021 Фото: Pixabay
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Астероид под названием 2021 BT не является потенциально опасным. Но мы-то помним, что челябинский метеорит в 2013 году тоже изначально недооценили.

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Астероид открыт 16 января 2021 года

Астероид 2021 BT, впервые замеченный 16 января 2021 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 1300 земных дней или 3,56 земных года, максимально удаляясь от него на 569 миллионов километров и приближаясь на 128 миллионов километров.

Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 57 метров до 128 метров. Астероид 2021 BT не является потенциально опасным.

В текущем году астероид 2021 BT пролетит мимо Земли 7 февраля в 13:12 по московскому времени на расстоянии примерно 7,17 миллиона километров со скоростью 14 километров в секунду.

Источник: in-space

астероид земля космос
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