Все льготы для детей-сирот в России озвучила Госдума. Узнайте полный перечень

Льготы предоставляются детям, оставшимся без попечения родителей, а также людям в возрасте от 18 до 23 лет, если они потеряли родителей до своего совершеннолетия.

27 января 2021 года Государственная Дума приняла закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы. Рассказываем, какие еще льготы положены таким детям по закону

Сироты — это дети до 18 лет, у которых умерли оба родителя или единственный родитель. Еще льготы предоставляются детям, оставшимся без попечения родителей, а также людям в возрасте от 18 до 23 лет, если они потеряли родителей до своего совершеннолетия — это лица из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Образование

Льготы в этой сфере распространяются на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Они имеют право на:

посещение государственного детского сада бесплатно;

обучение на подготовительном отделении вуза за счет бюджета, но только если они обучаются на отделении впервые;

зачисление в вуз в преимущественном порядке и на бюджет — по квоте;

второе среднее профессиональное образование за счет бюджета при очной форме обучения;

выплаты во время обучения: ежемесячную государственную социальную стипендию и ежегодное пособие на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей. Размер выплат устанавливают региональные власти;

бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте;

компенсацию проезда к месту жительства и обратно к месту учебы, если образовательное учреждение находится в другом населенном пункте;

сохранение полного гособеспечения и социальной стипендии во время академического отпуска по медицинским показаниям, беременности и родам или по уходу за ребенком до трех лет;

получение единоразовой финансовой помощи при выпуске из учебного заведения.

Здоровье

Также такие дети могут получить путевки в детские оздоровительные лагеря и оплату проезда туда и обратно. Кроме того, им положены бесплатные поездки в санатории, если есть медицинские показания.

Жилье и ЖКУ

Дети из льготной категории имеют право на жилье, в котором они могут поселиться после того, как выпустятся из, например, интерната. Жилье предоставляют по договору найма специализированных жилых помещений на пять лет. После договор можно продлить еще на пять лет или переоформить на договор социального найма. Жилье по договору соцнайма со временем можно приватизировать, сдать, обменять или продать.

Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляют на уровне региона.

Трудовые льготы

Для впервые ищущих работу безработных из этой льготной категории предусмотрена выплата пособия в течение шести месяцев. Важно: чтобы получить эти выплаты, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Выплаты будут в размере среднемесячной зарплаты в регионе на дату регистрации в качестве безработного.

Если организацию, где работает сирота или оставшийся без попечения родителей, ликвидируют, то работодатель обязан оплатить ему необходимое профессиональное обучение и трудоустроить. То же самое работодатель должен сделать, если человек из льготной категории подпадает под сокращение.

Еще выплаты

Для детей-сирот предусмотрены следующие виды государственной помощи: