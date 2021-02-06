Разбила припаркованный автомобиль лавина снега с крыши в Новосибирске

Сегодня, 6 февраля, около 11:00 с дома №168 на улице Первомайской в Новосибирске сошла лавина снега, которая развернула автомобиль, повредила ему двери и бампер.
-Управляющая компания не хочет ставить ограничители от схода снега, сбросом снега с крыши также никто не занимается, - сообщает АСТ-54 со ссылкой на очевидцев.
Подписчики паблика предлагают пострадавшим автомобилистам оценить ущерб и обращаться в суд.
У нас на Пушкина,166 тоже упавший снег повредил машину и гораздо сильнее, чем на снимке. Это будет происходить весной все чаще. Оттепель, снег съезжает. Крыша очень крутая - почистить проблема. Стараемся рядом с домом машины не ставить. Хотя эта пострадавшая машина стояла на стоянке и далеко от дома. Все равно достала лавина. Заднее стекло выбито и еще много чего помяло