Разбила припаркованный автомобиль лавина снега с крыши в Новосибирске

По словам очевидцев, управляющая компания не хочет ставить ограничители от схода снега, сбросом снега с кровли также никто не занимается.

Лавина снега развернула автомобиль, повредила ему двери и бампер

Сегодня, 6 февраля, около 11:00 с дома №168 на улице Первомайской в Новосибирске сошла лавина снега, которая развернула автомобиль, повредила ему двери и бампер.

-Управляющая компания не хочет ставить ограничители от схода снега, сбросом снега с крыши также никто не занимается, - сообщает АСТ-54 со ссылкой на очевидцев.

Подписчики паблика предлагают пострадавшим автомобилистам оценить ущерб и обращаться в суд.