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Разбила припаркованный автомобиль лавина снега с крыши в Новосибирске

12:31 06.02.2021 Фото: АСТ-54
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По словам очевидцев, управляющая компания не хочет ставить ограничители от схода снега, сбросом снега с кровли также никто не занимается.

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Лавина снега развернула автомобиль, повредила ему двери и бампер

Сегодня, 6 февраля, около 11:00 с дома №168 на улице Первомайской в Новосибирске сошла лавина снега, которая развернула автомобиль, повредила ему двери и бампер.

-Управляющая компания не хочет ставить ограничители от схода снега, сбросом снега с крыши также никто не занимается, - сообщает АСТ-54 со ссылкой на очевидцев.

Подписчики паблика предлагают пострадавшим автомобилистам оценить ущерб и обращаться в суд.

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От редакции

Кто виноват?

Аноним, 06 февраля 2021 13:15
НВР:
У нас на Пушкина,166 тоже упавший снег повредил машину и гораздо сильнее, чем на снимке. Это будет происходить весной все чаще. Оттепель, снег съезжает. Крыша очень крутая - почистить проблема. Стараемся рядом с домом машины не ставить. Хотя эта пострадавшая машина стояла на стоянке и далеко от дома. Все равно достала лавина. Заднее стекло выбито и еще много чего помяло

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