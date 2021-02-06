На сколько выросли пособия и выплаты после увеличения прожиточного минимума с 6 февраля 2021: узнай свой ПМ

Что касается МРОТ, то его будут устанавливать ежегодно на уровне 42 процентов от медианной зарплаты.

Вслед за прожиточным минимумом поднимутся также стипендии и социальные выплаты

Прожиточный минимум на душу населения в третьем квартале 2020 года составил 11 606 рублей, что выше, чем во II квартале того же года. Это определено приказом Минтруда, который вступает в силу 6 февраля. «Парламентская газета» рассказывает, как изменение этого показателя влияет на жизнь россиян.

Как меняются пособия прожиточный

Согласно постановлению, для пенсионеров прожиточный минимум составил 9 512 рублей, для детей — 11 580 рублей. Эти показатели выше величин за II квартал 2020 года примерно на 200 рублей и за I квартал 2020 года — на 800 рублей. Подсчёты за IV квартал прошлого года пока не закончены.

Размер прожиточного минимума не только говорит об уровне жизни населения, но и служит для определения размера стипендий, пособий и других социальных выплат. Например, пособия на первого и второго ребёнка до трёх лет начисляются исходя из регионального детского прожиточного минимума. Также при повышении ПМ производится перерасчёт выплат малоимущим людям. При этом для доплат к социальным пенсиям применяется другой прожиточный минимум — его специально закрепляют в законодательстве на год вперёд. На 2021 год федеральный ПМ пенсионера составит 10 022 рубля.

Раньше прожиточный минимум за прошлый год определял ещё и размер минимальной оплаты труда, но теперь методика его расчёта изменилась. От самого же МРОТ зависят размеры больничных, пособий по безработице и уходу за ребёнком до полутора лет. Растёт МРОТ — растут и эти выплаты.

От самого же МРОТ зависят размеры больничных, пособий по безработице и уходу за ребёнком до полутора лет. Растёт МРОТ — растут и эти выплаты.

По медианной зарплате

В Правительстве 9 января отмечали, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было ранее. И если раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь его зафиксируют на уровне 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода. Медианная зарплата — это уровень, относительно которого у половины населения заработок ниже, у половины — выше.

Таким образом, прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 рубля. Как отметила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, при таком подходе его размер будет уверенно увеличиваться по мере того, как растут доходы населения.

Вместе с тем изменятся правила определения минимума для разных социальных групп. Для трудоспособного населения он будет равен 109 процентам от базового показателя, то есть 12 702 рубля, для пенсионеров — 86 процентам, или 10 021 рубль, для детей — 97 процентов, или 11 303 рубля.

Что касается МРОТ, то его будут устанавливать ежегодно на уровне 42 процентов от медианной зарплаты.