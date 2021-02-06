Гроб с телом матери привезла к мэрии уральская учительница

Она неделю не может похоронить мать, так как за это с нее просят 127 тыс. рублей. "Откуда у меня такие деньги", - сокрушается педагог. Кроме того, в могиле нашли останки чужого покойника.

Учительница привезла гроб с телом матери к мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге, чтобы достучаться до чиновников, местной учительнице пришлось привезти к зданию мэрии гроб с телом ее матери, которую не могут похоронить уже почти неделю. Обращения в общем порядке оставались без ответа, и проблему никто не решал. Женщина уверяет, что стала жертвой кладбищенской мафии, которая устанавливает на услуги астрономические цены, несогласных запугивает и угрожает расправой, а еще тайно зарывает в могилы безымянные тела. Какой эффект произвела траурная процессия на главной площади уральской столицы - в материале РЕН ТВ.

Траурная процессия приехала прямо на главную площадь города, к зданию мэрии. Надписи "похоронный кортеж" и "груз 200" не оставили равнодушными ни полицию, ни чиновников. Только так смогла докричаться до них местная жительница, которая почти неделю не может похоронить свою мать.

"Из синей машины ко мне вышел и сказал: 127 тысяч. Я говорю: "Я простой учитель. Откуда у меня 127 тысяч, вы что?" - рассказала женщина.

Она собиралась похоронить усопшую рядом с мужем, на семейном месте. С разрешающими документами пришла на кладбище, документы приняли. Но могилу ведь надо еще и выкопать. Некие местные работники заломили немыслимую для женщины цену. Она отказалась и привела своих. И тут на нее посыпались угрозы

"Меня везде снимают, меня пугают, тут вот один на "ауди" белой мне чуть не проехал по ногам", - рассказала она.

Некие люди стали преследовать Ольгу. Оказалось, дело было не только в упущенной прибыли. Вот памятник ее отцу, а рядом - разрытая могила. В ней, впритык к первому захоронению, был закопан второй гроб. Без имени и обозначения. Как он там оказался и кто внутри, теперь разбираются следователи. Только вот хоронить тело там женщине запретили.

"Я еще должна эту могилу обработать и закопать. И только через 30 дней я могу похоронить", - говорит Ольга.

Представители службы городских кладбищ утверждают, что это они подвергаются угрозам и шантажу со стороны похоронного бюро, которое якобы просто ленится выполнять свою работу. Хотят легко отделаться и не копать новую могилу. Хотя по санитарным нормам поступить нужно именно так.

"В случае изъятия останков необходимо могилу обработать дезинфекцией и произвести закопку для восстановления грунта", - объяснил начальник службы городских кладбищ Константин Калашников.

При этом безымянный гроб, обнаруженный на конкретном участке, их не смущает. Разбирательства по этому поводу оставляют следственному комитету. А в своей работе не видят никаких пробелов.

О подозрительных людях, которые у кладбищенских ворот диктуют свои условия и угрожают горожанам, чиновники тоже ничего не ответили. Говорят, что пытались наладить диалог с Ольгой. Но случился он только после прибытия "груза 200" на главную площадь города.

Такой случай - уже не первый в России. Год назад в Самаре вдова привезла тело мужа к зданию областного правительства. Ей тоже не давали похоронить мужа какие-то крепкие люди в черных куртках. Женщину не пускали на кладбище. И в тот раз вопрос также пришлось решать со скандалом. У Ольги Дербеневой похоронить маму рядом с отцом уже не получится. Ей предложили место на другом кладбище. Она вынуждена согласиться. И надеется, что при личном сопровождении начальника городской службы кладбищ ей наконец удастся это сделать.