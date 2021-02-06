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Индексация пенсий работающим пенсионерам: О повышении выплат заявили в Госдуме

17:00 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Сейчас на рассмотрении депутатов находятся три законопроекта. Работа в данном направлении не останавливается, но скоропалительных заявлений никто не делает, чтобы "все было ответственно".

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Индексация выплат для работающих пенсионеров приостановлена с 2016 года

Кабинет министров Российской Федерации разработал новое положение об индексации пенсионных выплат трудящимся пенсионерам. Такой доклад правительство уже отправило на рассмотрение в администрацию российского президента.

Вернут ли в России индексацию работающим пенсионерам

По поручению Владимира Путина, в Минтруда и соцзащиты сформировали предложение по ежегодной индексации выплат трудящимся пенсионерам. Аналитики отмечают, что на введение такого перерасчета пенсий потребуется выделить из государственного бюджета около 200 млрд руб. В Государственной думе считают, что индексация будет проводиться в несколько этапов.

Стоит напомнить, что в 2016 году российские депутаты решили приостановить индексацию для пенсионеров, которые после выхода на заслуженный отдых, продолжают работать. На возвращении индексации все это время настаивали многие ведомства, сенаторы и депутаты.

В настоящее время на рассмотрении депутатов находятся три законопроекта. Вячеслав Володин, который является спикером палаты, отметил, что такая тема очень важна для многих жителей страны. Работа в данном направлении не останавливается, но скоропалительных заявлений никто не дает, чтобы все было ответственно.

Антон Силуанов, который руководит ПФ России, еще в прошлом году говорил, что возврат индексации выплат трудящимся пенсионерам кажется ему не слишком справедливым. Все из-за того, что такие пенсионеры получают не только пенсии, но и заработные платы. Силуанов отмечал, что государству нужно сосредоточить больше внимания на неработающей категории.

В то время Путин не согласился с руководителем ПФ, поручив детально рассмотреть данный вопрос и предоставить ему результаты до 1 февраля 2021 года.

Кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии в 2021 году

До сих пор остается неизвестным, какие именно механизмы предложили в правительстве. Ярослав Нилов попросил Михаила Мишустина ознакомить депутатов с инициативой чиновников. Он отметил, что тема не новая, но актуальная. Нилов считает, что это дело справедливости, ведь люди годами не получали положенную им индексацию.

Ранее сообщалось, что возвращение индексации может пройти в несколько этапов, к примеру, в зависимости от уровня зарплаты, категории работников или возраста.

Стоит отметить, что Министерство труда уже не первый раз поднимает данный вопрос. В настоящее время прослеживается такая ситуация, что государство теряет средства в итоге неуплаты налогов. Многие трудящиеся пенсионеры пытаются уйти в тень или обмануть государство то устраиваясь на работу, то увольняясь. В итоге все утраты сравнимы с тем, что пытается экономить фонд.

Источник: 1rre.ru

 пенсионеры выплаты индексация работающие
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