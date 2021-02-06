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Роскошные пиры Сталина с иностранцами во время войны осуждают на Западе

15:07 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Гостей поражало изобилие в истощенной войной стране: икра и расстегаи. Элитное спиртное лилось рекой. В роли тамады выступал Молотов.

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Вокруг личности Сталина и его методов всегда было много споров

Во время Великой Отечественной войны, когда советские граждане бедствовали и голодали, руководство СССР устраивало роскошные приемы и торжества. За период Второй мировой войны Иосиф Сталин провел более трех десятков банкетов с участием иностранных гостей.

В начале октября 1941 года германская армия стояла уже рядом с Москвой. По стране бушевала война. Люди голодали и умирали. Тогда же в Москве прошла встреча стран-союзниц. Уже потом состоялся роскошный пир. Он состоялся в кремлевском парадном Екатерининском зале.

Следующая конференция состоялась в конце лета 1942 года. Тогда же происходило обсуждение появления Второго фронта. Гостей из США и Британии угощали изобилием икры, расстегаями. Элитное спиртное лилось рекой. В роли тамады выступал Молотов. Число участников банкета превышало сотню. Произнесено было три десятка тостов. Все гости спиртное потребляли без каких-либо ограничений.

Звучали тосты за армию, союзников и Победу. Потом Сталин произносил тосты за каждого гостя лично. Для гостей водку давали с холодными закусками. При этом, подача вина начиналась после супов. Было множество шампанского. Иностранцев более всего поражала перцовка. Сам Сталин, вопреки большим объемам выпитого спиртного, не пьянел. Было мнение, что он потреблял обычную воду вместо водки.

Лично Сталин потреблял разную кухню, включая европейские блюда. Потреблять пищу вождь любил в компании. Подобные трапезы превращались в долгие пиры.

Советская сторона иностранных гостей шикарно угощала и вне СССР. Во время конференции в Тегеране в 1943 году Советская делегация жила рядом с британским посольством. Посольство США было в другой части города. Американскому президенту Рузвельту понравилось советское шампанское. После этого Иосиф Сталин подарил ему целый ящик такого напитка.

Немало западных политиков в своих мемуарах осуждали Иосифа Сталина из-за роскоши во время войны. В реальности роскошные банкеты для зарубежных гостей должны были показать стабильность СССР, вопреки бушующей войне.

Источник: 1rre.ru

банкеты война. иностранные гости Иосиф Сталин
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От редакции

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Аноним, 06 февраля 2021 16:17
НВР:
И что здесь новое?
В сказки про стоптанные сапоги, которые любят рассказывать обожающие "отца народов" верят сами рассказчики. Достаточно припомнить министра иностранных дел Литвинова. Никто ему запрещал и торговлю оружием, и разбазаривание золота Российской империи, и жену-англичанку, и сына, подданного Великобритании, длительные гостевые поездки к семье... А разве Литвинов был один такой? Чем занимался сын вождя между 26 боевыми вылетами за всю войну, то есть за 4 года? Кем был реально генерал НКВД Френкель? Ах, как много таких вопросов... Но кто хочет знать на них ответ?

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