Скончалась супруга известного певца в больнице после смертельного ДТП

За рулем разбитой машины был председатель союза десантников Красноярского края Александр Гуляков, он погиб на месте. А в салоне находились два пассажира: известный исполнитель Ярослав Сумишевский и его супруга Наталья. Он ехали на концерт.

Ярослав Сумишевский и его супруга

Сегодня, 6 февраля, стало известно, супруга известного певца Ярослава Сумишевского скончалась. Эту печальную новость сообщил на своей странице в instagram сам Ярослав Сумишевский. Красноярские медики до конца боролись за жизнь Натальи, однако несмотря на это сердце молодой женщины остановилось. Напомним, Наталья оказалась на больничной койке в очень тяжёлом состоянии после смертельного ДТП.

Авария случилась 29 января текущего года на 70 километре автодороги «Ачинск - Ужур – Троицкое». Внедорожник врезался в порожний газовоз, а затем столкнулся с автомобилем «Сузуки Гранд Витара». Оказалось, что за рулем разбитой машины был председатель союза десантников Красноярского края Александр Гуляков, он погиб на месте происшествия. А в салоне находились два пассажира: известный исполнитель Ярослав Сумишевский и его супруга Наталья. Они направлялись в село Солгон Ужурского района, где должен был состояться концерт.

После ДТП сильно пострадавшую женщины доставили в Назаровскую РБ, где местные медики всеми силами пытались спасти пациентку.

Немногим позднее красноярские врачи забрали жену певца Ярослава Сумишевского в краевой центр. Однако сегодня её не стало. У Сумишевского остался маленький сын Мирослав.

Источник: zapad24.ru