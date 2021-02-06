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Купит томские склады купца Горохова из Бердска за 15,1 млн рублей компания Новосибирска

17:39 06.02.2021 Фото: wikipedia
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Складской комплекс был построен в 1916 году. В начале ХХ века он принадлежал Владимиру Горохову, владевшему крупным мукомольным предприятием. Сейчас гороховские склады находятся в аварийном состоянии.

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Гороховские склады

ООО "Принт Стайл Фабрик" из Новосибирска выиграло аукцион на приобретение аварийного здания Гороховских складов, расположенного на Набережной реки Томи, 27 в Томске; новосибирцы предложили самую высокую цену – 15,1 миллиона рублей, сообщается в протоколе торгов, проведенных федеральным оператором "ДОМ.РФ".

Ранее сообщалось, что власти РФ через оператора – компанию "ДОМ.РФ" – решили продать аварийное здание Гороховских складов в Томске, обязав будущего собственника в семилетний период провести работы по сохранению памятника архитектуры федерального значения. Начальная цена на торгах – 9,6 миллиона рублей. В состав комплекса входит земельный участок площадью 0,15 гектара и здание площадью 1,8 тысячи "квадратов".

"На основании журнала предложений о цене победителем конкурса признан участник ООО "Принт Стайл Фабрик" (город Новосибирск), предложивший наибольшую цену имущества в размере 15,1 миллиона рублей, без НДС. Организатор конкурса обеспечивает подписание с победителем конкурса договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса", – говорится в протоколе о результатах аукциона.

Добавляется, что передача Гороховских складов победителю конкурса осуществляется в течение пяти дней со дня исполнения победителем конкурса обязательства по оплате. Согласно протоколу, на покупку здания претендовали еще три фирмы, один индивидуальный предприниматель и одно физлицо, предложившие за исторический комплекс от 10 до 13 миллионов рублей.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Принт Стайл Фабрик" было зарегистрировано в 2018 году с основным видом экономической деятельности "Нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду". Уставный капитал ООО – 10 тысяч рублей. При этом бенефициаром компании является бизнесмен Владимир Мартыненков – владелец нескольких строительных компаний в Новосибирской области, передает РИА Новости-Томск.

Одна из них – строительный концерн "Метаприбор", как сообщается на сайте компании, возводила Новосибирске крупные жилые комплексы "Гринвилл", "е2е4" и "Европейский". В числе строящихся объектов ЖК "Оазис" и микрорайон "Ясный берег".

Складской комплекс был построен в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века он принадлежал купцу первой гильдии из Бердска Владимиру Горохову, владевшему крупным мукомольным предприятием. Сейчас старинные склады пустуют и находятся в аварийном состоянии. В течение 2010-х предполагалось разместить там филиалы госмузеев, но эти идеи не были реализованы. Реставрация складов оценивалась в сумму более 100 миллионов рублей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Горохов считается первым предпринимателем Бердска, где в конце 19 века он держал большую мельницу. Муку купец продавал по всей России и даже за границу. Гооховская мельница была своего рода градообразующим предприятием села Бердского.

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