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Угрожал самоубийством пассажир метро в Москве. Станцию пришлось закрыть

13:51 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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В настоящее время неизвестный мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь.

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Мужчина угрожал самоубийством на станции метро "Алма-Атинская" в Москве

Мужчина угрожал покончить с собой на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль станции 6 февраля был временно закрыт, сообщил дептранс в Telegram.

"С 7.35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой... На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем", - говорилось в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан, ему оказывают психологическую помощь.

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