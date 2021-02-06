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Когда открывают Пхукет: Тайские бизнесмены за свой счет вакцинируют местных жителей

16:52 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Согласно правительственному плану, достаточный коллективный иммунитет в стране будет возможен только к 2022 году. При этом экономика Таиланда, завязанная на туризме, несет огромные убытки из-за закрытых границ.

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Пхукет, Таиланд

Хорошая новость пришла из Таиланда. Курортный остров Пхукет намерен открыть свои границы для россиян.

Российские туристы смогут отдохнуть на одном из островов Таиланда уже в текущем году. Правда, подготовку к приему гостей будет вести не правительство страны, сообщает KONKURENT.RU.

Бизнес-объединения Таиланда готовы  провести массовую вакцинацию населения страны. По предварительным планам 70% местных жителей смогут обеспечить вакциной от коронавируса уже к октябрю 2021 г.

«Более десятка бизнес-групп, в том числе Торговая палата Пхукета и Туристическая ассоциация Пхукета, планируют объединить средства для вакцинации 70% населения острова старше 18 лет, не дожидаясь решения правительства», – сказано в сообщении бизнес-сообщества страны.

Закупку вакцин собираются производить через частные компании. Как пояснили бизнесмены, согласно правительственному плану, достаточный коллективный иммунитет в стране будет возможен только к 2022 году.

При этом экономика Таиланда, завязанная на туризме, несет огромные убытки из-за закрытых границ.

В связи с этим вопрос о массовой вакцинации бизнесмены решили взять в свои руки. Авторы инициативы надеются, что при достаточном уровне коллективного иммунитета среди населения Таиланда станет возможным отменить 14-дневный карантин для въезжающих в страну туристов. По словам представителей бизнеса, эта мера отпугивает отдыхающих от поездок на курортный остров.

2021 пхукет россия таиланд туристы
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