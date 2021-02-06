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Новые льготы пенсионерам дает ПФР: Узнайте условия их получения

18:01 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Пенсионеры, которые не накопили необходимого трудового стажа для назначения страховой пенсии по старости, смогут получить новую льготу. Но тоже при определенных условиях.

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Получить ее можно уже сейчас, но при определенных условиях

Пенсионный фонд напомнил россиянам о новой льготе, которую можно получить при наличии стажа в 15 лет. Но при этом должны быть выполнены и другие важные условия, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, новым законодательством предусмотрены дополнительные пенсионные льготы для отдельной категории граждан в России.

Приятный бонус от государства могут получить многодетные матери.

Так, женщины, которые родили и воспитали троих и более детей, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию уже в 57 лет. Это на три года раньше установленного законом пенсионного возраста. А если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат на четыре года раньше, то есть в 56 лет.

Если же женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, ей пенсионный возраст установят в 50 лет.

Но для получения такой льготы есть и другие условия.

«Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 15 лет страхового стажа и обязательно воспитание детей до 8 лет. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет», – добавили в ПФР.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которые не накопили необходимого трудового стажа для назначения страховой пенсии по старости, смогут получить новую льготу. Но компенсация действует пока только на региональном уровне.

15 лет льгота матери стаж ПФР
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