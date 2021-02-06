Новые льготы пенсионерам дает ПФР: Узнайте условия их получения

Пенсионный фонд напомнил россиянам о новой льготе, которую можно получить при наличии стажа в 15 лет. Но при этом должны быть выполнены и другие важные условия, сообщает PRIMPRESS.
По словам специалистов, новым законодательством предусмотрены дополнительные пенсионные льготы для отдельной категории граждан в России.
Приятный бонус от государства могут получить многодетные матери.
Так, женщины, которые родили и воспитали троих и более детей, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию уже в 57 лет. Это на три года раньше установленного законом пенсионного возраста. А если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат на четыре года раньше, то есть в 56 лет.
Если же женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, ей пенсионный возраст установят в 50 лет.
Но для получения такой льготы есть и другие условия.
«Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 15 лет страхового стажа и обязательно воспитание детей до 8 лет. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет», – добавили в ПФР.
Ранее сообщалось, что пенсионеры, которые не накопили необходимого трудового стажа для назначения страховой пенсии по старости, смогут получить новую льготу. Но компенсация действует пока только на региональном уровне.