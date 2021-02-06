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Кто умер от коронавируса за сутки на 6 февраля в Новосибирской области. Выявили сотни новых зараженных и подозрительных

15:19 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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В регионе за все время пандемии зарегистрировано 33 044 случая коронавируса, 30 794 человека выздоровели, умерли 1 273 пациента.

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За последние 24 часа в Новосибирской области заболели ещё 127 человек.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Снижается число зараженных коронавирусом в России: За сутки на 6 февраля выявили 16 627Кто умер от коронавируса за сутки на 6 февраля в Новосибирской области. Выявили сотни новых зараженных и подозрительныхЕщё 1319 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 6 февраля в Новосибирской области зарегистрировано 33 044 случая коронавируса (+127 за сутки), в том числе у 1 852 детей. 30 794 человека выздоровели (+207 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 53 года, 62 года, 65 лет, 70 лет, 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 273 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 123 человека. На ИВЛ – 21 пациент.

Госпитализированы 11 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 466.

В больницы районов области госпитализированы 819 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 216 648 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 855 жителей региона, 94 612 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Бердске выявили 7 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных бердчан достигло 1298.

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От редакции

Как вы спасаетесь от коронавируса?

Аноним, 06 февраля 2021 15:47
А как спасешься от него НИКАК Просто все уже переболели

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