06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Снижается число зараженных коронавирусом в России: За сутки на 6 февраля выявили 16 627

16:03 06.02.2021 Фото: pixabay.com
0

За сутки умерли 497 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 527 пациентов. Общее число летальных исходов составило 76 229.

% name% title
За сутки в России выявлено 16 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 3 951 233
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Снижается число зараженных коронавирусом в России: За сутки на 6 февраля выявили 16 627Кто умер от коронавируса за сутки на 6 февраля в Новосибирской области. Выявили сотни новых зараженных и подозрительныхЕщё 1319 новостей

За последние сутки в России выявлено 16 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 3 951 233, сообщили в оперативном штабе 6 февраля.

Накануне в России зафиксировали 16 688 случаев коронавируса.

За сутки умерли 497 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 527 пациентов. Общее число летальных исходов составило 76 229.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 436 326 пациентов. За сутки выздоровел 22 831 человек, накануне — 23 582.

6 февраля заболеваемость коронавирус сутки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сможем победить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач
16:24 06-02-2021
До психического расстройства доведет излишняя любовь к здоровой еде, предупредил врач
Когда можно есть рыбу в Великий пост 2021?
16:20 06-02-2021
Когда можно есть рыбу в Великий пост 2021?
Снижается число зараженных коронавирусом в России: За сутки на 6 февраля выявили 16 627
16:03 06-02-2021
Снижается число зараженных коронавирусом в России: За сутки на 6 февраля выявили 16 627
На сколько выросли пособия и выплаты после увеличения прожиточного минимума с 6 февраля 2021: узнай свой ПМ
15:53 06-02-2021
На сколько выросли пособия и выплаты после увеличения прожиточного минимума с 6 февраля 2021: узнай свой ПМ
1 января 2021 года новые законы для дачников вступили в силу. Что изменилось?
15:50 06-02-2021
1 января 2021 года новые законы для дачников вступили в силу. Что изменилось?
Число арестованных и наказанных за незаконные акции в Москве озвучил Мосгорсуд
15:32 06-02-2021
Число арестованных и наказанных за незаконные акции в Москве озвучил Мосгорсуд
Прощеное воскресенье 2021: забыть обиды и простить врагов, когда будет этот день?
15:20 06-02-2021
Прощеное воскресенье 2021: забыть обиды и простить врагов, когда будет этот день?
БердскКто умер от коронавируса за сутки на 6 февраля в Новосибирской области. Выявили сотни новых зараженных и подозрительных 1
15:19 06-02-2021
Кто умер от коронавируса за сутки на 6 февраля в Новосибирской области. Выявили сотни новых зараженных и подозрительных
Роскошные пиры Сталина с иностранцами во время войны осуждают на Западе 1
15:07 06-02-2021
Роскошные пиры Сталина с иностранцами во время войны осуждают на Западе
Пенсионные накопления возрождают в России. Пенсионерам государство окажет поддержку
14:56 06-02-2021
Пенсионные накопления возрождают в России. Пенсионерам государство окажет поддержку