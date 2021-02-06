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ФСБ обезвредила законспирированных террористов в Дагестане

18:17 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Участники террористической ячейки задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы. Они готовили теракты против правоохранителей и мирных жителей.

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У задержанных изъяли тайник с оружием, СВУ и боеприпасами

Деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек пресечена в Дагестане. Злоумышленники задержаны, обнаружен тайник с оружием, СВУ и боеприпасами. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.

"5 февраля в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Дербентского района Дагестана, сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским МВД выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, члены ячейки планировали совершить серию преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

"В настоящее время следственными органами решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела", - отмечается в пресс-релизе.

Дагестан задержаны тайник терроризм ФСБ
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