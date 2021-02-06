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Аномальные морозы ждут в Москве в феврале 2021: Когда обещают пик холода

18:11 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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По мнению метеорологов, подобная стужа наблюдалась в столице России 10 лет назад. Следом за холодом придет сильный снегопад.

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Таких морозов в столице не было 10 лет

Синоптики прогнозируют в Москве аномальные морозы на февраль 2021 года. По мнению метеорологов, подобная стужа наблюдалась в столице России 10 лет назад. Следом за холодом придет сильный снегопад.

Метеорологи готовят для москвичей к двум природным событиям. Во-первых, на Москву надвигаются сильные осадки в виде снега. Во-вторых, жителей ожидают в аномальные в этом году морозы до минус 30 градусов Цельсия.

Синоптики из «Фобоса» утверждают, что снега наметет до 15 сантиметров. Что о сути является почти третьей частью февральской нормы осадков.

Специалисты предупреждают москвичей, что им придется откапывать утром свои машины. Стоит в этот период быть осторожными на дорогах мегаполиса, так как возможно, что будет опасность заносов. Видимость на дорогах станет хуже, почти до 800 м.

В выходные снежный циклон сдвинется на север. После него столицу накроет северный ледяной холод. Синоптики называют это явление ультраполярным вторжением. Погода в субботу и в воскресенье будет зависеть напрямую от мощного арктического циклона.

Стоит отметить тот факт, что Москве достанется самая холодная область арктического циклона.

Февральский прогноз экспертов из российского Гидрометцентра для Москвы

Прогноз на субботу 6 февраля – днем будет ощущаться мороз до -15 градусов, а под вечер мороз усилится, и температура понизится до -20 градусов Цельсия. Целый субботний день будет пасмурно. Под вечер усилится ветер. По всему, этот день будет не самым уютным. Разница с климатической нормой составляет 10 градусов.

Воскресный день 7 февраля будет самым холодным за эту неделю. Днем температура воздуха опустится до отметки -17 градусов Цельсия. Ночная температура составит от -21 до -23 градусов мороза. Этот день порадует зимним солнцем.

На следующей неделе будет наблюдаться пик холода. Градусники покажут температуру ниже 15-17 градусов. В первые три дня недели ночная температура понизится до -25 градусов по Цельсию. А в районе Подмосковья мороз будет крепче, до -30 градусов. Хотя эти февральские дни будут солнечными, такого холода в Москве не наблюдалось уже 10 лет.

Источник: ТАСС

аномальный москва холод
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