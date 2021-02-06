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Утонул в сауне 2-летний сын бизнесмена с Алтая на дне рождения в Новосибирске

18:24 06.02.2021 Фото: pixabay.com
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Проход к бассейну закрыли, но один из малышей нашел туда проход и свалился в воду. Взрослые его нашли уже утонувшим.

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ЧП произошло в сауне в Октябрьском районе Новосибирска

В новосибирской сауне «Майами Бис» утонул двухлетний мальчик. ЧП произошло вечером 5 февраля. Семья с ребенком приехала в Новосибирск с Алтая на празднование дня рождения родственника.

— У брата мамы мальчика был день рождения. Вся семья собралась в сауне, в том числе со взрослыми были дети. Они взяли время с семи часов вечера до полуночи, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В сауне есть не только парилка, но и бассейны с горками, небольшой аквапарк. Взрослые понимали, что за детьми нужен глаз да глаз.

— В объяснениях они указывают, что не выпивали. Почти все там были трезвые. Мужики присматривали за детьми, они были на втором этаже, а сами дети играли на первом. Взрослые диваном подперли проход в бассейн, чтобы ребятишки туда не ходили. Но один из малышей нашел туда проход, пошел к бассейну и свалился в воду. Взрослые его нашли уже утонувшим. Попытались сделать искусственное дыхание, вызвали скорую, но ребенка спасти не удалось, - сообщил источник.

Семья, в которой случилось горе, характеризуется положительно, это предприниматели с Алтая. На учете, как неблагополучные или пьющие, не состоят.

— По факту ЧП проводится проверка, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Не исключено, что против родителей может быть возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» за то, что не уследили за ребенком. Это до трех лет лишения свободы.

бассейн день рождения проверка утонул
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От редакции

Никто не виноват?

Аноним, 06 февраля 2021 18:33
Что за родители пошли?!
Да уж, 06 февраля 2021 18:50
Страшное горе..

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